Éducation, santé… la déprime des métiers à vocation

« On est arrivé à un moment d’épuisement majeur du personnel de santé, ça devient insupportable. » C’est Sophie Crozier, neurologue, membre du collectif Inter-Hôpitaux, qui s’exprime ainsi dans l’émission C Politique, sur France 5. En cause : les économies dans le budget de la santé, la diminution du nombre de personnels, des salaires qui n’augmentent pas, etc. « Les soignants ne peuvent plus exercer leur mission dans des conditions acceptables », insiste-t-elle, avant de lâcher ce cri du cœur : « Les soignants sont dégoûtés alors que ce sont des métiers formidables. »

Ce sont à peu près les mêmes motifs qui font aujourd’hui désespérer les enseignants ; et plus largement nombre de métiers dits « à vocation ». Que se passe-t-il pour arriver à ce niveau de déprime généralisée ? Le manque de moyens est sans cesse avancé ; et il est vrai que les coupes budgétaires jouent un rôle. Cependant, cela ne saurait suffire à expliquer un tel désenchantement de ces métiers qui offrent un service irremplaçable à la société. Il y a probablement autre chose…

Une perte de sens

Un jeune homme faisait remarquer cette semaine sur les réseaux sociaux que ces services étaient jadis du ressort de l’Église, laquelle a été en partie congédiée par l’État de la dimension sociale et éducative de sa mission. Et ce jeune homme d’avancer une « perte progressive de la dimension transcendantale et charitable ».

Probablement, en effet, nous payons aujourd’hui une perte de sens des métiers à vocation en raison du désert spirituel qui constitue désormais leur champ d’action. Quand Dieu est absent de la vie d’une société, il y a une déshumanisation. Il faudrait donc évoquer aussi les moyens spirituels qui permettraient de donner un supplément d’âme à des métiers qui plongent au cœur de la condition humaine.

Le gigantisme

Un autre aspect vient peut-être accentuer cette déshumanisation : le gigantisme. Qu’il s’agisse de l’éducation nationale ou de l’assistance publique, l’État a créé des « mammouths » technico-administratifs sans âme. Celui qui y travaille est un numéro en quelque sorte noyé dans la masse. Et s’il veut faire valoir quelque doléance, il n’est à sa portée que de réclamer, via ses représentants, davantage de moyens matériels. Mais dans de telles structures gigantesques, un authentique dialogue sur le « bien » est difficile, voire impossible.

Auteur de l’essai Une question de taille (Stock), le mathématicien et philosophe Olivier Rey exprime ainsi le besoin de retrouver le sens des proportions : « Il se trouve que dans le monde actuel, en proie au gigantisme, aux excroissances monstrueuses […], le sens des proportions doit pousser, à peu près partout, à la réduction d’échelle. » Et il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de faire « l’apologie du petit en tant que tel, mais la recherche, en toutes choses, de la taille la plus appropriée pour l’épanouissement de la vie humaine. » Voici peut-être une manière de dire que l’âme ne peut s’épanouir que dans un corps proportionné.

