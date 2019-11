Qui sont les saints les plus recherchés sur Google ?

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Entre les martyrs des premiers siècles et les chrétiens canonisés et béatifiés de nos jours, l’Église catholique compte des milliers de saints . Cependant le grand public n’en connaît qu’une poignée, généralement ceux qui ont laissé une tradition qui se perpétue aujourd’hui ou une influence spirituelle majeure.

Aleteia vous propose dans ce diaporama de découvrir les douze saints les plus recherchés sur Internet en France à travers le moteur de recherche Google. Et surprise, sur les douze derniers mois, c’est saint Sulpice le plus recherché… loin devant les attendus Saint Joseph, Saint Patrick et Saint Jean.

Bien souvent les recherches se concentrent le mois où la fête du saint est célébrée. Mais pas seulement. Certaines figures saintes font preuve d’une étonnante « endurance » tout au long de l’année auprès des internautes. Et Saint Charles, saint Dominique et saint Marc échouent aux portes de notre classement élaboré avec l’outil Google ads.

Découvrez ces douze héros qui se sont reconnus dans Jésus et font partie de notre héritage spirituel :

