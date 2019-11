Quand un arbitre présente ses excuses en pleine Coupe d’Europe

Alexandre Ruiz, l’arbitre français de rugby d’origine bitteroise, a fait preuve de droiture et d’humilité lors de la Champions Cup. Samedi 16 novembre, pendant le match Glasgow-Sale qui opposait des équipes écossaise et anglaise, il avait sanctionné les Écossais pour un « en-avant » (ballon qui part vers l’avant, par maladresse ou non) soi-disant commis par George Horne, le n°9 de l’équipe.

Appelé par l’arbitre vidéo, Alexandre Ruiz s’est aperçu qu’il s’était trompé. Il a alors rectifié son erreur et s’est dirigé vers George Horne pour lui présenter ses excuses. « C’était une erreur. C’est ma faute, désolé », lui a-t-il lancé avant de recevoir une petite tape amicale sur l’épaule en retour. Une erreur qui n’a pas été fatale aux Écossais puisque Glasgow a gagné 13-7. Ce qui montre que les excuses donnent des ailes.

