L’arbre de gratitude, un bel outil pour apprendre à dire « merci »

« La gratitude est une vertu qui se cultive en famille », affirme le père Lionel Dalle dans son livre Le miracle de la gratitude (Éditions Emmanuel). Et pour inciter chacun à prendre part à ce bel exercice, il propose une activité simple et ludique appelée « l’arbre de gratitude » :

« Dessinez un arbre et collez-le sur un mur. Chaque soir, venez tous déposer votre moment préféré de la journée, écrit (en secret) au verso d’un post-it. Le dimanche, lisez ensemble les joies de la semaine et louez le Seigneur pour les merveilles de vos vies ! ».

Un excellent exercice pour petits et grands, pour apprendre à reconnaître les bienfaits et les dons qui émaillent nos journées, et pour acquérir le réflexe de remercier l’auteur de ce bienfait, qu’il soit son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou encore le Seigneur.

Quels effets ?

« Chacun est heureux d’avoir son temps de parole, joyeux d’entendre les petits bonheurs des autres. C’est un moment de qualité familiale qui nous fait tous grandir ! », témoigne une famille dans l’ouvrage de Lionel Dalle. Outre ce moment d’unité et de joie familiale, ce sont les relations entre les uns et les autres qui tendent à se transformer, à se fortifier. « Si chaque conjoint pouvait prendre la peine de noter toutes les attentions, tous les efforts que l’autre accomplit chaque semaine pour le bien commun, notre regard changerait », écrit Hugues Dollié dans Femmes, aimez vos maris.

Reconnaître un service rendu ou remercier l’autre pour une corvée sont effectivement la source d’une plus grande harmonie conjugale, familiale et fraternelle. « La gratitude fait régner un climat de joie, de paix, en augmentant l’attention aux autres et en facilitant la communication. Elle encourage la bienveillance et diminue la violence », souligne Lionel Dalle. Concernant la vie de couple, « elle aide chacun à se disposer au don de soi, vertu au cœur de l’amour conjugal ». Et dire que cela ne tient qu’à quelques crayons et des post-it !

Le miracle de la gratitude, pour goûter une vie nouvelle, Lionel Dalle, Éditions Emmanuel, octobre 2019, 15 euros.

