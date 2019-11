Le pasteur Brunson reçu au Parlement européen

Il a été emprisonné pour « terrorisme » en Turquie pendant plus de deux ans (2016-2018). Le pasteur américain Andrew Brunson, et son épouse Norine, ont été invités pour l’European Center for Law and Justice (ECLJ) à donner une conférence de deux heures au Parlement européen le 13 novembre 2019, lors de la mini-session plénière à Bruxelles, et à rencontrer des députés de toute l’Europe. Le couple a été accueilli par Bert-Jan Ruissen (ECR) et Peter van Dalen (EPP), deux membres du Parlement européen en charge des dossiers sur la liberté religieuse. Le pasteur Brunson en a profité pour exprimer toute sa reconnaissance pour la résolution votée par le Parlement européen « [demandant] au gouvernement turc de le libérer et de lui permettre de rentrer chez lui ».

