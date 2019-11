Zein, le bébé miracle qui a survécu à la guerre

Siham rêvait de bien préparer la naissance de son bébé, même si les conditions n’étaient pas idéales. Elle s’est retrouvée enceinte au milieu de la guerre, sans abri et sans avoir accès au minimum de soins de santé adéquats. De surcroît, à l’approche de l’accouchement, les médecins ont déclaré qu’une césarienne était indispensable à la survie du bébé.

Comme beaucoup de chrétiens en Syrie, Siham se trouvait alors dans une enclave frontalière avec le Liban, pour se protéger de la guerre et des persécutions religieuses. Cette enclave s’appelle Wadi Al-Nasara, la « Vallée des chrétiens » en français, et il y a peu de temps encore, ce lieu était un haut lieu touristique. Aujourd’hui, c’est une zone humanitaire où près de 10% des chrétiens du pays ont trouvé refuge. Siham n’avait pas les ressources financières pour payer les soins médicaux nécessaires à une césarienne. Cependant, un « cadeau de foi » a rendu cela possible.

Le « cadeau de foi » est un système de coopération lancé par l’Aide à l’Église en Détresse (AED). Cette organisation a pour mission de récolter des dons et de les reverser à des chrétiens persécutés en Syrie et dans le reste du monde. La fondation a notamment ouvert le centre d’accueil de Saint-Pierre dans la vallée des chrétiens. Dans ce centre, un service direct est assuré : paiement du loyer des familles qui se sont retrouvées sans abri après un attentat à la bombe, des bourses d’études, de la nourriture… Tout ce qui est nécessaire pour reconstruire leur vie au plus vite.

Tout au long de ce processus, la capacité des chrétiens du monde entier à offrir un « cadeau de foi » est essentielle. Chaque chrétien peut également faire ce don au nom d’un être cher qui recevra un message qui l’inspirera dans sa propre vie spirituelle. À ce titre, Noël représente une occasion idéale pour vous de faire un cadeau empli de Foi. Un cadeau qui vient en aide à ceux qui sont dans le besoin et inspire votre famille et vos amis.

