Un moment de grâce sur France 3

Ce sont bien des images inédites et historiques qu’ont pu découvrir les Français devant l’émission Des racines et des ailes , consacrée à Notre-Dame de Paris. Grâce à des vidéos fournies par les pompiers de Paris et le ministère de l’Intérieur, ils ont pu voir le brasier filmé de l’intérieur et les dégâts du terrible incendie d’avril dernier. Mais on découvre également les nombreux miracles qui ont eu lieu pendant ce drame, comme la Vierge au Pilier restée intacte, les vitraux du XIIIsiècle toujours à leurs places ou encore le coq de la flèche , cabossé certes mais debout ! Le témoignage émouvant de Philippe Villeneuve, l’architecte en chef des monuments historiques en charge de Notre-Dame, est par ailleurs fort instructif pour comprendre l’état actuel de la cathédrale et l’énergie humaine formidable qui en découle. Tous ces ouvriers, artistes, compagnons qui œuvrent avec talent pour la restauration de ce symbole de la France montrent la beauté et la richesse de notre pays.