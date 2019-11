Le Pape appelle les entreprises du numérique à mieux protéger les mineurs

Près de 270.000 images d’abus sexuels sur mineurs seraient téléchargées chaque jour sur Internet, a rapporté une représentante de Microsoft présente au colloque. 80 % des victimes seraient des enfants de moins de 10 ans, et en majorité des filles. « Des crimes horribles » dont les images sont diffusées de manière « exponentielle », selon le Pape, via des plateformes numériques. En outre, « les études montrent que l’âge moyen à laquelle les enfants commencent à être exposés à la pornographie sur Internet est de 11 ans », a signalé le jésuite Federico Lombardi, ancien porte-parole du Vatican.

Dans ce contexte, le Saint-Père a exhorté les responsables de l’industrie numérique à une plus grande prise de conscience de la gravité de ces phénomènes. « J’adresse aujourd’hui le plus pressant appel afin que les entreprises assument leur responsabilité envers les mineurs, leur intégrité et leur futur », a-t-il demandé. Protéger les mineurs à l’ère du numérique, c’est, pour le successeur de Pierre, une manière d’être des « témoins de l’amour de Dieu pour les plus petits et sans défense » : « Regardons-les dans les yeux : ce sont vos filles et vos fils, nous devons les aimer comme des chefs-d’œuvre et des enfants de Dieu », a-t-il conclu pour achever son allocution.

Développer des « algor-éthiques »

S’il existe déjà quelques initiatives législatives visant à protéger les mineurs, comme celle d’un âge requis pour accéder à certains sites, pour le Pape, elles ne sont pas suffisantes. Trop de « filtres » restent encore inefficaces. Le souverain pontife en appelle donc à une nouvelle éthique dans ce secteur, et a demandé expressément aux ingénieurs de développer des algorithmes éthiques, soit des « algor-éthiques », afin que les « images illégales et nocives » qui circulent sur les réseaux soient éliminées.

