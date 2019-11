La mission en milieu rural plébiscitée par les lecteurs de La Procure

1 Mission Isidore : deux jeunes missionnaires en milieu rural, par Isabelle Pélissié du Rausas et Dauphine Piganeau, Mame, (septembre 2019)

Résumé : Pour rendre hommage à Isidore le Laboureur, saint patron du monde rural, les auteures, toutes deux étudiantes en école de commerce, ont décidé de dédier une année de leur vie au service de deux paroisses françaises. Elles témoignent des apports de cette expérience missionnaire à leur parcours personnel. Retrouvez-le en librairie.

2 HORS SERVICE, PAR LE PÈRE PIERRE AMAR, ARTÈGE, SEPTEMBRE 2019

Résumé : À l’été 2018, au cours d’une croisière au large de l’Italie, l’auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s’est vu hospitalisé d’urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier. Retrouvez-le en librairie.

3 L'ÉGLISE EN PROCÈS, PAR JEAN SÉVILLIA, TALLANDIER, AOÛT 2019

Résumé : Quinze historiens répondent à diverses questions sur l’histoire de l’Église catholique en remettant chaque sujet dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l’existence de Jésus, les relations entre la papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres de Religion ou encore la position du Vatican face au nazisme. Retrouvez-le en librairie.

4 ÉCLATS DE VIE, BLANCHE STREB, ÉDITIONS EMMANUEL, OCTOBRE 2019

Résumé : Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une erreur médicale, va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout en émotion contenue, Blanche Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la vie. Un livre qui force le respect et qui honore la vie dans tous ses états. Retrouvez-le en librairie.

5 D'UN AMOUR BRÛLANT, PAR MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, OCTOBRE 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

6 SOIF, PAR AMÉLIE NOTHOMB, ALBIN MICHEL, AOÛT 2019

Résumé : C’est cette sensation corporelle violente, douloureuse vécue par le Christ lors de sa Passion que la célèbre romancière au chapeau nous fait ressentir. Écrivant à la première personne, elle développe une version très incarnée du dernier jour de ce condamné si spécial. Ses doutes, sa peine, ses souffrances, sa peur. La crucifixion est ici narrée à hauteur d’homme. En s’autorisant une vraie liberté de ton, et avec cette perspective introspective, Amélie Nothomb ne propose-t-elle pas au fond un roman de catéchisme pour l’époque ? Retrouvez-le en librairie.

7 (Re)vivez de l'intérieur : guide pratique de sagesse contemporaine, par Jean-Guilhem Xerri, Cerf, (octobre 2019)

Résumé : Après le grand succès de Prenez soin de votre Âme, J.-G. Xerri propose le guide pratique qui fait suite. Se fondant sur la sagesse des Pères du désert, il nous invite à reprendre les rênes de nos vies, grÂce à une attention constante à notre vie intérieure ainsi qu’à notre croissance spirituelle. Un livre clair, concret, très agréable à lire, émaillé de nombreux conseils pratiques, d’exercices, ainsi que des méditations audio téléchargeables. Un livre incontournable pour qui cherche à trouver ou retrouver la saveur de son existence. Retrouvez-le en librairie.

8 Commentaire du Notre Père : un document inconnu du Poverello ?

Résumé : Découverte incroyable, ce commentaire du Notre Père est un texte totalement inédit écrit par la main même de saint François d’Assise. La plus essentielle des prières chrétiennes commentée par le saint le plus populaire et le plus universel nous permet d’accéder, non sans émotion, à la simplicité d’un enseignement spirituel unique et exceptionnel. Retrouvez-le en librairie.

9 NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PAYS : CES PAROLES D’ÉVANGILES AUX ORIGINES DE NOS FORMULES FAMILIÈRES, DENIS MOREAU, SEUIL, SEPTEMBRE 2019

Résumé : « Nul n’est prophète en son pays », « Semer la zizanie », « L’homme ne vit pas que de pain », « Porter au pinacle », « Rendre à César », etc. : comme monsieur Jourdain faisait de la prose, nous citons les Évangiles sans le savoir. En honnête homme amoureux des textes bibliques, Denis Moreau a choisi une centaine de ces locutions et leur redonne leur saveur première. Restituant le contexte où elles ont été prononcées selon un ordre qui rend compte du récit évangélique, il explique leur sens et leur portée, et retrace, non sans humour, les multiples échos qu’elles ont trouvés au cours des siècles. Retrouvez-le en librairie.

10 La nuit de Notre-Dame : par ceux qui l'ont sauvée, Romain Gubert, Grasset, novembre 2019

Résumé : Les pompiers témoignent de leur combat contre le violent incendie qui a détruit, le 15 avril 2019, une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et les étapes de l’opération de sauvetage qui a été mise en place. Retrouvez-le en librairie.

