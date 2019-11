Un nouveau saint patron pour le XV de France ?

Si le souvenir du match qui opposa le XV de France au pays de Galles lors de la dernière coupe du monde de Rugby plane encore dans les esprits, Fabien Galthié, nouvel entraîneur de l’équipe de France de rugby, est résolument tourné vers l’avenir. C’est à Montgesty, dans le Lot, un village de quelque 400 âmes, qu’il a choisi de présenter son staff.

Un avenir que Jean-Noël Galthié, son père et maire du village depuis deux mandats, confie volontiers à… saint Jean-Gabriel Perboyre. « Les fondations seront bonnes, on est sur un rocher ici. Et puis, il y a un saint Jean-Gabriel Perboyre, il va vous protéger et veiller sur vous », a-t-il confié au Figaro. Donc dans quatre ans, la Coupe du monde, on l’arrose à Montgesty ! »

Entré chez les Pères Lazaristes en 1820, Jean-Gabriel Perboyre est envoyé en Chine. Après quatre années de prédication, il est arrêté en vertu d’une loi de l’empereur Kien-long qui interdit le christianisme. Martyrisé, il meurt en 1840. Jean Paul II le canonisera en 1996.

