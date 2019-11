Mgr Jean-Paul James nommé archevêque de Bordeaux

Un peu plus d’un mois plus tard, le pape François lui a trouvé un successeur en la personne de Mgr James. Avec cette nouvelle mission, il s’agit du troisième diocèse que ce Rennais conduit depuis sa nomination épiscopale en 2003 après ceux de Beauvais, Noyon et Senlis entre 2003 et 2009 et de Nantes ensuite.

En octobre dernier, le souverain pontife avait accepté la démission du précédent archevêque de Bordeaux , le cardinal Jean-Pierre Ricard. Le haut prélat natif de Marseille avait atteint l’âge de retraite canonique, 75 ans.