La catho de Lyon s’agrandit à Annecy

Après deux sites dans le centre de Lyon, (Carnot et Saint Paul), l’Université catholique de Lyon, l’UCLy annonce l’ouverture pour la rentrée prochaine d’un nouveau campus à Annecy. Prévu pour 1.000 étudiants à terme, le nouveau campus occupera un bâtiment neuf de 3.600 m² loué par l’UCLy au Lycée Saint-Michel. La construction de ce bâtiment sera achevée pour la rentrée 2021, en attendant dès la rentrée de septembre 2020, les étudiants seront accueillis dans des locaux provisoires, mis à disposition par le Lycée Saint-Michel.

Le nouveau directeur de ce campus savoyard sera nommé en janvier prochain. Olivier Artus, le recteur de l’Université catholique de Lyon, se réjouit de cette nouvelle implantation. « La création du troisième campus de l’UCLy au cœur de la ville d’Annecy nous permet de nous ouvrir encore plus à l’international tout en formant en science éthique et humanités de nombreux étudiants ».

Lire aussi : Université catholique de Lyon : « nous recherchons la gloire de Dieu et le bonheur des hommes »

En effet, le département de Haute-Savoie se situant au carrefour avec la Suisse et l’Italie, le nouveau campus de l’UCLy proposera des formations axées sur l’international et s’adressant en priorité aux étudiants savoyards et transalpins. Licence de Droit simple ou en double diplôme Common Law, parcours bilingue (français/anglais), possibilité d’un double diplôme avec un partenaire européen, séjours à l’étranger… Tout sera mis en action pour offrir des formations complètes, avec toujours cet objectif de « garder l’éthique comme colonne vertébrale ».

Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). Chaque année, l’UCLy accueille 11.500 étudiants et auditeurs libres, dont 2.600 étudiants étrangers.

Lire aussi : L’enseignement libre recrute, une occasion de reconversion pro ?