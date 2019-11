Raymond Poulidor, la mort d’un champion populaire

On le surnommait affectueusement « Poupou ». Raymond Poulidor, éternel second du Tour de France, s’est éteint ce mercredi 13 novembre à l’âge de 83 ans. S’il n’a jamais gagné la Grande Boucle, il n’en demeure pas moins une légende du cyclisme français au palmarès exceptionnel. Grimpeur hors pair, aussi performant sur les classiques que les grands Tours, il a notamment remporté un Tour d’Espagne (1964), deux classiques avec Milan-San Remo (1961) et la Flèche wallonne (1963), un doublé sur Paris-Nice (1972 et 1973) ainsi qu’au Dauphiné (1966 et 1969). Au total, « Poupou » a remporté 189 courses et demeure le coureur qui est monté le plus grand nombre de fois sur le podium du Tour. Cycliste au grand cœur, il avait également fait don d’un maillot à la chapelle Notre-Dame-des-Cyclistes. Située dans les Landes, cette dernière a la particularité d’avoir ses murs ornés des maillots de grands champions cyclistes.

