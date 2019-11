Les lieux de la Bible : Beth-Shéan et l’héroïque combat de Saül

Un millefeuille archéologique. Beth-Shéan fait figure de pain béni pour les archéologues puisque cette cité biblique présente près d’une vingtaine de couches d’occupation successives dont les plus anciennes remontent très loin, au IVe millénaire av. J.-C. Beth-Shéan offre donc un témoignage unique sur l’évolution urbaine dès la plus haute antiquité jusqu’à la période tardive.

Elle prendra pour nom Scythopolis dès l’époque romaine, et comprendra de nombreux monuments témoignant de son importance, un temple, une fontaine monumentale, un édifice érigé en l’honneur d’Antoine, et surtout un théâtre comptant parmi les mieux conservés d’Israël. Bien avant cette riche période tardive, Beth-Shéan avait, cependant, tout d’abord appartenu aux Cananéens avant qu’elle ne soit conquise par Israël…

Une cité cananéenne résistant à Israël

Beth-Shéan est, en effet, avant tout connue dans l’Histoire biblique pour avoir été une implantation cananéenne notoire dès le IIIe millénaire. Les Cananéens y formèrent une entité multiple aux contours flous, vaste ensemble de peuples habitant ces régions, certains d’origine sémite remontant à Canaan, dernier-né des fils de Cham, lui-même fils de Noé selon la Genèse.

Lors du partage de la Terre promise, Beth-Shéan revint à Manassé, fils d’Ézéchias et roi de Juda. Mais les Philistins associés aux Cananéens sont encore installés en cette ville promise et semblent bien menaçants et peu enclins à la quitter, ainsi qu’en témoigne la Bible au livre de Josué « La montagne ne nous suffit pas, et en plus ils ont des chars de fer, tous les Cananéens qui habitent le pays de la plaine, ceux de Beth-Shéane et de ses dépendances comme ceux de la plaine de Yizréel ».

L’héroïque combat de Saül

Mais, le premier roi d’Israël Saül, raconte le récit biblique, les combattra avec vigueur lors de la bataille de Gelboë ; Bataille dont le premier Livre de Samuel évoque toute la dureté et violence : « Les Philistins livraient bataille à Israël. Les hommes d’Israël s’enfuirent devant les Philistins et tombèrent, frappés à mort, sur le mont Gelboé ».

Le poids du combat se porte alors vers Saül, « les tireurs d’arc le surprirent, et il fut gravement blessé par les tireurs ». Quelque temps après, Saül rend son dernier souffle en se jetant sur sa propre épée pour ne pas être tué par ses opposants. Ses ennemis n’auront aucune pitié de lui, ils « lui coupèrent la tête et le dépouillèrent de ses armes », précise encore la Bible.

A.Sobkowski - Creative Commons Site archéologique de Beth-Shéan.

L’infamie sera au comble lorsqu’ils clouèrent, enfin, le corps de Saül sur le rempart de la ville de Beth-Shéan. Mais, lorsque succédant à Saül, David deviendra roi, ce dernier vengera cette mort inique et vainqueur, il reprendra la ville aux Philistins et Cananéens, faisant ainsi définitivement de Beth-Shéan une cité biblique, cinquième district du royaume d’Israël.

