Vidéo : le message en français du pape François aux servants d’autel de France

Dans une allocution vidéo en français publiée ce mardi 12 novembre, le Souverain pontife encourage les jeunes à prendre part au pèlerinage dédié aux servants d’autel organisé du 24 au 28 août 2020. Comme à son habitude, le pape argentin est filmé à sa table de travail. Mais cette fois-ci, il apparaît particulièrement concentré sur son discours, prononcé de façon exceptionnelle en français.

Pour le pontife romain, le prochain pèlerinage des servants d’autel se tenant à Rome à la fin de l’été représente pour ces jeunes une « occasion unique » de rencontrer le Christ, de l’aimer davantage et de s’engager pour lui. « Je suis heureux de m’adresser à toi, qui assures dans ta paroisse le service de l’autel, pour t’inviter à participer au grand pèlerinage des servants d’autel, organisé par l’Eglise de France « , appelle-t-il avec ferveur au début de cette vidéo.

Tous appelés à servir le Christ

« Le Seigneur Jésus t’a appelé à Le servir dans la liturgie de la Messe », rappelle le pape. Or, « nous sommes tous appelés à servir [le Christ] dans notre vie de tous les jours, dans la rencontre avec nos frères et sœurs », poursuit-il. Le Souverain pontife demande ainsi avec insistance aux jeunes de poursuivre leur engagement à la mission. Ce voyage dans les pas des apôtres sera aussi une opportunité pour les Français de se rendre « sur les tombeaux de saint Pierre et de saint Paul, eux aussi envoyés en mission par Jésus ». Leur « courageux témoignage » peut ainsi constituer pour les jeunes servants d’autel un « encouragement à persévérer » dans la vie chrétienne. Et ce, « malgré les contradictions et les critiques que tu rencontres » ou encore malgré « les questions que tu te poses », ajoute-t-il.

Ce temps sera encore une occasion de se rencontrer, se réjouit encore le 266e pontife, tout comme il permettra à chacun d’y voir d’autres jeunes qui partagent les mêmes services. « On n’est pas chrétien tout seul : tous ensemble on est plus fort, on a plus de courage, on va plus loin », souligne-t-il. Le successeur de Pierre termine son appel de près de trois minutes trente en exhortant les futurs pèlerins à prier pour lui afin qu’il mène à bien son « travail » loin d’être facile, note-t-il. Lui aussi, les assure de ses prières.