Quand un troubadour rend hommage à la « Dame de pierre »

Connu pour ses compositions sur la Vierge Marie, la famille, la Vendée et le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle , ainsi que pour ses duos avec son frère Roger Martineau, le chanteur Patrice Martineau a sorti le 6 novembre 2019 un nouveau disque édité par la maison de production Rejoyce . Intitulé Troubadours, de l’étreinte à l’éternité, cet album s’inspire des chansons des troubadours du Moyen Âge qui sont ici revisitées avec des arrangements contemporains. En bonus, « La complainte de Notre Dame de Paris », diffusée sur YouTube dès le mois d’octobre, qui fait mémoire de l’ incendie de Notre-Dame dans la nuit du 15 au 16 avril 2019.

En duo avec Gabriel Legrand, accompagné à l’accordéon et au piano, Patrice Martineau rend hommage à la « Dame de pierre » dans un style où se mêlent poésie et harmonie. « Dans la chair de la Dame de France, À Paris, il y a, Une Semaine Sainte qui commence, Quelque part sous les toits, Et de lourdes larmes dans les lances, Qui aspergent une croix, Qui se dresse en un dolent silence, Au milieu des gravats »…

