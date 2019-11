Le magnifique message d’amour délivré par ce vétéran anglais

Quel magnifique message que celui d’Harry Billinge ! Âgé de 93 ans, ce vétéran de la Deuxième Guerre mondiale n’a pas hésité à lancer un message 100% évangélique sur le plateau de la BBC. Interrogé par la chaîne d’information anglaise à l’occasion du « Remembrance Day » (jour du Souvenir ou jour de l’Armistice), il a témoigné de sa foi et de son espérance très simplement.

Alors qu’on lui demandait s’il avait un message pour les jeunes, il a répondu ceci : « Je voudrais qu’ils apprennent à s’aimer les uns les autres. Il y a beaucoup de haine et d’avidité, ce qui est absurde. […] Nous nous détruisons parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres. L’amour c’est ce qu’il y a de plus fort sur terre, il est plus fort que la mort. Notre Seigneur Jésus nous a dit qu’il reviendrait, et il reviendra. Il y aura alors un nouveau paradis et une nouvelle terre, c’est ce en quoi je crois ». Une belle manière de montrer que l’on peut être missionnaire partout… et à tout âge !

