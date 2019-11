Les prix littéraires se glissent en tête des ventes

1 La panthère des neiges, par Sylvain Tesson, Gallimard, octobre 2019

Gallimard

Résumé : En 2018, Sylvain Tesson est invité par le photographe Vincent Munier à observer les derniers spécimens de panthères des neiges aux confins du Tibet. Ce livre est le récit de cette aventure hors du commun qui, comme toujours chez l’aventurier, dépasse le cadre du simple affût animalier pour mener une réflexion plus profonde sur le rapport de l’Homme à la nature et au monde en général. Passionnant ! Retrouvez-le en librairie.

2 Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, par Jean-Paul Dubois, l'Olivier, août 2019

l'Olivier

Résumé : Enfin un Goncourt consensuel qui réconcilie tous les publics par un roman inventif, plein de charme et d’humanité profonde ! Et consacre un grand conteur à l’univers singulier, au style et à l’humour inimitables. Retrouvez-le en librairie.

3 L'HOMME DESINCARNE ; DU CORPS CHARNEL AU CORPS FABRIQUE, PAR SYLVIANE AGACINSKI, GALLIMARD, JUIN 2019

Résumé : À la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s’affranchir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire. Retrouvez-le en librairie.

4 À PHILÉMON : RÉFLEXIONS SUR LA LIBERTÉ CHRÉTIENNE, PAR ADRIEN CANDIARD, CERF, JANVIER 2019

Cerf

Résumé : À travers une courte lettre à Philémon, Paul pose le problème de la liberté chrétienne avec une très grande subtilité. En s’appuyant sur cette lettre si précieuse et pourtant si peu lue, Adrien Candiard éclaire, avec un rare talent, cette question éminemment centrale pour tous les chrétiens. Un texte étincelant et magistral ! Retrouvez-le en librairie.

5 HORS SERVICE, PAR LE PÈRE PIERRE AMAR, ARTÈGE, SEPTEMBRE 2019

Artège

Résumé : À l’été 2018, au cours d’une croisière au large de l’Italie, l’auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s’est vu hospitalisé d’urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier. Retrouvez-le en librairie.

6 D'UN AMOUR BRÛLANT, PAR MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, OCTOBRE 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

7 ÉCLATS DE VIE, BLANCHE STREB, ÉDITIONS EMMANUEL, OCTOBRE 2019

Editions Emmanuel

Résumé : Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une erreur médicale, va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout en émotion contenue, Blanche Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la vie. Un livre qui force le respect et qui honore la vie dans tous ses états. Retrouvez-le en librairie.

8 NUL N'EST PROPHÈTE EN SON PAYS : CES PAROLES D’ÉVANGILES AUX ORIGINES DE NOS FORMULES FAMILIÈRES, DENIS MOREAU, SEUIL, SEPTEMBRE 2019

Seuil

Résumé : « Nul n’est prophète en son pays », « Semer la zizanie », « L’homme ne vit pas que de pain », « Porter au pinacle », « Rendre à César », etc. : comme monsieur Jourdain faisait de la prose, nous citons les Évangiles sans le savoir. En honnête homme amoureux des textes bibliques, Denis Moreau a choisi une centaine de ces locutions et leur redonne leur saveur première. Restituant le contexte où elles ont été prononcées selon un ordre qui rend compte du récit évangélique, il explique leur sens et leur portée, et retrace, non sans humour, les multiples échos qu’elles ont trouvés au cours des siècles. Retrouvez-le en librairie.

9 SOIF, PAR AMÉLIE NOTHOMB, ALBIN MICHEL, AOÛT 2019

Résumé : C’est cette sensation corporelle violente, douloureuse vécue par le Christ lors de sa Passion que la célèbre romancière au chapeau nous fait ressentir. Écrivant à la première personne, elle développe une version très incarnée du dernier jour de ce condamné si spécial. Ses doutes, sa peine, ses souffrances, sa peur. La crucifixion est ici narrée à hauteur d’homme. En s’autorisant une vraie liberté de ton, et avec cette perspective introspective, Amélie Nothomb ne propose-t-elle pas au fond un roman de catéchisme pour l’époque ? Retrouvez-le en librairie.

10 L'ÉGLISE EN PROCÈS, PAR JEAN SÉVILLIA, TALLANDIER, AOÛT 2019

Résumé : Quinze historiens répondent à diverses questions sur l’histoire de l’Église catholique en remettant chaque sujet dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l’existence de Jésus, les relations entre la papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres de Religion ou encore la position du Vatican face au nazisme. Retrouvez-le en librairie.

