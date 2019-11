Ici, on célèbre la messe façon « Singin’in the Rain »

On dirait bien que l’église Saint-Pierre de Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Povence) prend l’eau. À tel point que dimanche 3 novembre 2019, le père François Marot, curé de Barcelonnette et la vallée de l’Ubaye, a invité l’assemblée à ouvrir grand ses parapluies après la bénédiction finale. Du blanc, du vert, du noir, du bleu… Pour un peu, on se serait cru au côté de Gene Kelly et Debbie Reynolds dans Singin’in the Rain.

L’église a en effet besoin d’être restaurée en raison de plusieurs fuites d’eau au niveau du toit. Ce geste était donc une façon à la fois amusante et bienveillante d’inviter les autorités locales à passer à l’action, comme l’explique à Aleteia Michael Loison, un paroissien. Et depuis que la photo a été partagée sur les réseaux sociaux, des travaux sont en cours. Nul doute que des pluies de grâces vont tomber.

Lire aussi : À qui revient l’entretien matériel des églises en France ?