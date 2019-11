À quoi se mesure la réussite pour les Français ?

Un Français sur deux estime que la réussite se mesure par rapport à sa vie de famille plutôt qu’à une brillante carrière ou à un travail passionnant. C’est l’heureux résultat d’un sondage réalisé récemment par Harris Interactive pour Milleis Banque (ex-Barclays) sur un échantillon de 1.500 personnes. Plus précisément, c’est même fonder une famille qui, selon les Français, contribue le plus à la réussite d’une vie : 26% des participants l’ont cité en premier parmi différents critères. Vient ensuite le fait d’être entouré de personnes aimantes, considéré comme le principal critère de réussite pour 23% des sondés, puis l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle (18%), le fait de bien gagner sa vie (12%) et enfin l’épanouissement au travail (5%). La vie familiale semble cependant demeurer une préoccupation réservée aux actifs de plus de 35 ans. En effet, les jeunes sont plus nombreux à accorder plus d’importance au salaire.

