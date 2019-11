Avec leurs stickers, ils font de la pub pour Jesus

« Faire connaître le Seigneur ». Voilà l’ambition quotidienne de Sylvain, 25 ans, qui s’est lancé en 2018 dans la fabrication d’une gamme d’autocollants et de bâches délivrant des messages audacieux comme « Jésus t’aime », « Seul Jésus sauve » ou encore « Jésus est la lumière du monde ». Il veut faire connaître à tous l’amour du Christ. « Nous avons développé plusieurs modèles. Le but, c’est de diffuser des versets, des mots, des phrases qui interpellent et touchent les cœurs. C’est un projet auquel tout le monde peut prendre part », lance le jeune homme de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) qui a présenté son projet lors du dernier Congrès Mission

« Annoncer la Parole de Dieu »

« Cela fait cinq ans que j’ai rencontré le Seigneur et il a changé ma vie. Il a commencé à me travailler avec cette idée il y a un an et demi », poursuit-il. L’aventure a commencé à l’issue d’un week-end, alors que des adolescentes facétieuses avaient tracé « Sylvain, Jésus t’aime » sur sa voiture poussiéreuse. « Je me suis dit : “Cool, les automobilistes qui sont derrière moi pourront voir le message”. Puis le Seigneur m’a fait comprendre qu’il pourrait rester tout le temps sur ma voiture ».

Sylvain s’est donc lancé avec sa compagne Deborah dans un projet plus vaste de production d’autocollants de formats variés à apposer à l’arrière d’une voiture ou d’un ordinateur, sur la devanture d’un magasin, la carrosserie d’un camping-car, un panneau d’affichage ou une boîte aux lettres, l’objectif étant qu’ils soient visibles et circulent au maximum. Différents messages en plusieurs langues (espagnol, anglais, bientôt arabe) sont disponibles. Il est également possible de commander des bâches. Les produits sont disponibles sur le site dédié au projet. « Les prix ne sont pas fixés et chacun donne ce qui lui semble bon pour que cela reste accessible à tous. Certains vont donner plus, d’autres moins, et Dieu équilibre. Le but n’est pas d’en faire un commerce mais de partager cette initiative avec le plus grand nombre et qu’elle se répande ».

« J’ai eu beaucoup de retours après les premiers autocollants. Cela ouvre énormément de portes pour évangéliser car c’est l’occasion de discuter et d’annoncer la Parole de Dieu. C’est Dieu qui touche les cœurs. Nous, notre travail, c’est de coller les stickers ». Sylvain évoque cet échange improbable dans une casse automobile, cet ami coiffeur qui a affiché un « Jésus sauve » sur la devanture de sa boutique, ce groupe de Suisses qui lui a commandé 2.000 stickers… Plein d’enthousiasme, il lance : « Ce serait super que dans quelques années, il y ait 100.000 voitures en France qui circulent avec des autocollants pour annoncer l’amour de Jésus ».

