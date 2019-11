Pour la Toussaint, les scouts étaient de sortie

Sac au dos et foulard autour du cou, routiers et guides-aînées de toute la France étaient de sortie pour le long week-end de la Toussaint, entonnant « Vierge des chemins de France » et autres chants dont ils sont coutumiers. Chez les Guides et scouts d’Europe, ce sont 2.000 routiers et 1.000 guides-aînées qui ont arpenté les routes bourguignonnes direction Vézelay pour les premiers et Paray-le-Monial pour les secondes, tandis que la route des Scouts unitaires de France rassemblait de son côté près de 1.500 jeunes sur les côtes bretonnes en direction de Sainte-Anne-d’Auray

Âgés de 17 à 25 ans, les routiers et guides-aînées, à l’aube de leur vie d’adultes, souhaitent affermir leur équilibre personnel et se mettre au service des autres. Durant quatre jours, cette jeunesse de France a marché, chanté, planté des tentes, prié, partagé des repas et des temps de fête. Une façon de vivre pleinement l’aventure scoute. Plusieurs personnalités étaient présentes et ont livré leurs témoignages, dont Jean-Paul Béchu à Sainte Anne d’Auray et Banche Streb à Paray-le-Monial.

En images : les scouts sont de sortie

