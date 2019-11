La cathédrale d’Oloron-Sainte-Marie attaquée à la voiture-bélier

Dans la nuit de dimanche à lundi, la cathédrale d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) a été attaquée à la voiture-bélier. D’après les premiers témoignages, au moins trois individus cagoulés ont été aperçus ainsi qu’un tronc d’arbre fixé sur la voiture. « Le mode opératoire, ça a été la voiture bélier, c’est-à-dire une voiture, avec un gros tronc d’arbre, qui a réussi à faire céder une porte latérale de la cathédrale », a expliqué l’abbé Varenne, sur RTL , confirmant une information d’Europe 1.

Des vols ont été constatés parmi les objets d’art du trésor de la cathédrale, notamment de l’orfèvrerie (calice et ostensoir). « Ils [se sont] emparés, au moins, de la totalité de l’orfèvrerie qui était en exposition », a déclaré Hervé Lucbéreilh, maire d’Oloron-Sainte-Marie. « Tout ce qui a été pris l’a été dans la partie qu’on appelle le trésor », détaille le prêtre. « Ils ont cassé des vitrines et ils ont pris des vases sacrés : calices, burettes, ciboires, etc. Ce qui était de valeur mais de grande taille n’a pas été pris. Ils ont pris des choses qu’ils pouvaient facilement transporter ».

À noter que les cambrioleurs n’ont, en revanche, pas emporté les reliques de saint Grat, ni la crèche ancienne. Les barreaux de la grille qui protégeait le trésor ont été sciés, rapporte France Bleu Béarn. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, la cathédrale d’Oloron-Sainte-Marie, édifice religieux du XIIe siècle, est située sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.