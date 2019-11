Dans cette maison de retraite, les animaux égayent la vie des pensionnaires

Une chouette hulotte, un poney, un cygne… Non non, vous n’êtes pas au jardin d’acclimatation ou au beau milieu d’une animalerie mais à l’Ehpad Pierre Péricard, situé à Civaux (Vienne). Cette maison de retraite qui accueille 59 personnes âgées mise sur la présence d’animaux. Ceux-ci semblent en effet avoir des effets positifs sur le moral et l’énergie des résidents. Outre Crème, un poney qui vient faire une visite mensuelle avec sa propriétaire, la structure compte de nombreux résidents à quatre pattes…et à nageoires.

« On a commencé par des chats, Galipette et Isidore, puis un chien, un Golden Retriever. Nous avons aussi des poissons dans plusieurs aquariums, et après le poney qui vient tous les mois, nous projetons d’accueillir en 2020 une chouette hulotte qui pourra se poser sur le bras d’un résident et aussi un cygne », confie à France Bleu Carl Hervouet, directeur de l’Ehpad. La proximité avec un animal domestique ou de compagnie est en effet connue pour avoir de nombreuses vertus auprès de personnes fragiles. Pour certains, elle va raviver des souvenirs anciens, pour d’autres, elle va générer de la douceur. On n’espère plus qu’une chose : que la ménagerie puisse s’agrandir pour plus de bien-être pour les personnes âgées.

