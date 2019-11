Deux ouvrages du pape François dans le top 10 des meilleures ventes

1 Astérix volume 38, La fille de Vercingétorix, René Goscinny, Albert Uderzo, Albert René, octobre 2019

Résumé : Dans cette nouvelle aventure de nos gaulois préférés, Astérix et Obélix vont rencontrer la fille de Vercingétorix. Et Adrénaline semble avoir hérité du fougueux caractère de son père ! Quelques années après la défaite d’Alésia, nos irréductibles héros vont néanmoins faire passer un sale quart d’heure aux Romains. Pour notre plus grand plaisir. Retrouvez-le en librairie.

2 L'HOMME DESINCARNE ; DU CORPS CHARNEL AU CORPS FABRIQUE, PAR SYLVIANE AGACINSKI, GALLIMARD, JUIN 2019

Résumé : À la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s’affranchir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire. Retrouvez-le en librairie.

3 HORS SERVICE, PAR LE PÈRE PIERRE AMAR, ARTÈGE, SEPTEMBRE 2019

Résumé : À l’été 2018, au cours d’une croisière au large de l’Italie, l’auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s’est vu hospitalisé d’urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier. Retrouvez-le en librairie.

4 À PHILÉMON : RÉFLEXIONS SUR LA LIBERTÉ CHRÉTIENNE, PAR ADRIEN CANDIARD, CERF, JANVIER 2019

Résumé : À travers une courte lettre à Philémon, Paul pose le problème de la liberté chrétienne avec une très grande subtilité. En s’appuyant sur cette lettre si précieuse et pourtant si peu lue, Adrien Candiard éclaire, avec un rare talent, cette question éminemment centrale pour tous les chrétiens. Un texte étincelant et magistral ! Retrouvez-le en librairie.

5 Éclats de vie, Blanche Streb, Editions Emmanuel, octobre 2019

Résumé : Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une erreur médicale, va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout en émotion contenue, Blanche Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la vie. Un livre qui force le respect et qui honore la vie dans tous ses états. Retrouvez-le en librairie.

6 Notre mère la Terre, pape François, Salvator, octobre 2019

Résumé : Après Laudato si, l’encyclique majeure du pape François devenue un texte à portée universelle, le présent ouvrage apporte des clés supplémentaires à la vision du Saint-Père sur l’écologie. Composé de différents textes et autres discours écrits et prononcés depuis 2015 ainsi que d’un texte totalement inédit intitulé Une grande espérance, ce livre est tout simplement essentiel. Retrouvez-le en librairie.

7 D'UN AMOUR BRÛLANT, PAR MICHEL-MARIE ZANOTTI-SORKINE, ARTÈGE, OCTOBRE 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

8 Il vit, le Christ, pape François, Documents des Eglises, avril 2019

Résumé : Suite au synode des jeunes à Rome, le pape s’adresse, dans une lettre directe et chaleureuse, à la jeunesse du monde entier. Un appel vibrant pour redécouvrir l’Évangile, faire véritablement de la place aux jeunes, et inventer l’Église de demain. Retrouvez-le en librairie.

9 Nul n'est prophète en son pays : ces paroles d’Évangiles aux origines de nos formules familières, Denis Moreau, Seuil, septembre 2019

Résumé : « Nul n’est prophète en son pays », « Semer la zizanie », « L’homme ne vit pas que de pain », « Porter au pinacle », « Rendre à César », etc. : comme monsieur Jourdain faisait de la prose, nous citons les Évangiles sans le savoir. En honnête homme amoureux des textes bibliques, Denis Moreau a choisi une centaine de ces locutions et leur redonne leur saveur première. Restituant le contexte où elles ont été prononcées selon un ordre qui rend compte du récit évangélique, il explique leur sens et leur portée, et retrace, non sans humour, les multiples échos qu’elles ont trouvés au cours des siècles. Retrouvez-le en librairie.

10 Des vérités devenues folles : la sagesse du Moyen Âge au secours des temps modernes, par Rémi Brague, Salvator, septembre 2019

Résumé : Rendant hommage à Chesterton, Rémi Brague dénonce à travers neufs conférences les maux du monde moderne. La laïcité, la famille, la recherche du Bien, la liberté, la culture… chaque promesse du progrès et de la technique est passée à travers l’exigent tamis des penseurs médiévaux. Et si le philosophe peut y sembler pessimiste ce n’est que pour mieux voir les choses telles qu’elles sont. Retrouvez-le en librairie.

