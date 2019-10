Une statue de la Vierge pour sceller la paix entre l’Argentine et le Royaume-Uni

C’est un beau geste de réconciliation que viennent de poser l’évêque argentin en charge des armées argentines, Mgr Santiago Olivera, et son homologue britannique, Mgr Paul Mason. Ce dernier vient de remettre à l’évêque argentin une statuette de Notre-Dame de Luján, patronne du pays. En retour Mgr Santiago Olivera lui a offert une nouvelle copie de la statue. L’échange des deux statues a été béni par le pape François, qui a reçu personnellement les deux évêques.

Anecdotique ? Absolument pas : pour en comprendre toute la portée symbolique, il faut remonter en 1982. Le 2 avril, l’Argentine envahit les îles Malouines, territoire britannique situé au large du pays latino-américain. Avec eux, les soldats argentins apportent une copie de la Vierge de Luján, et l’installent à Port Stanley, capitale des îles. L’opération est toutefois un échec et les troupes argentines sont repoussées par les Britanniques. En partant, elles laissent derrière elles la représentation mariale qui était placée dans l’église Sainte-Marie. Les forces britanniques la rapportent avec elles en Europe et l’installent dans leur cathédrale de Saint-Michel-et-Saint-Georges, la cathédrale catholique de l’évêché des Forces armées à Aldershot, au sud-ouest de l’Angleterre. Au total ce conflit aura fait plus de 900 morts (250 du côté anglais et 700 chez les Argentins).

Ya llegó @Pontifex_es a audiencia general histórica: va a ser devuelta por UK una imagen de la Virgen de Luján que estuvo en Malvinas, ya colocada en lugar privilegiado! Obispos castrenses argentino y británico juntos con ella pic.twitter.com/H2aK5OB8q5 — Elisabetta Piqué (@bettapique) October 30, 2019

Mgr Olivera avait fait la demande de cet échange à Mgr Mason dès l’installation de ce dernier comme évêque aux armées en 2018. Pour le prélat britannique, il s’agit « d’une bonne occasion non seulement de restituer la statue, mais aussi de montrer une communion dans la foi entre deux pays qui ont expérimenté la division politique ».

Pour mémoire, la Vierge de Luján est une image de la mère du Christ de 38 cm de haut et sous la protection de laquelle sont placés l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. Son histoire remonte à 1630 lorsqu’une caravane fut miraculeusement bloquée aux abord de la rivière Luján sous le poids de la petite statue. Là, une basilique a été bâtie en l’honneur de la Vierge et chaque année des millions de fidèles y viennent en pèlerinage.