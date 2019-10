Mgr Paglia lance un nouvel appel en faveur d’une véritable « culture du soin »

Les évolutions de la médecine ont apporté des « résultats extraordinaires » en termes de progrès dans le domaine de la santé, a admis le président de l’Académie pontificale pour la vie, Mgr Vincenzo Paglia , lors d’une conférence ce mercredi 30 octobre. Mais elles provoquent parfois des « situations paradoxales » de la technique qui cherche à augmenter sa performance fonctionnelle, au détriment « d’orienter son sens » propre.

« L’horizon de l’amour »

La solution se trouve selon lui dans une « vision humaine de la souffrance et de la maladie » : soigner « requiert l’horizon de l’amour ». Cette vision dépasse la dimension de la santé, car les soins concernent à la fois le « niveau des relations interpersonnelles et leur structure sociale ». Cette perception est la seule dans laquelle peut se réaliser une « profonde implication » entre patients et personnel soignant. Il s’agit donc d’opposer à la « culture du déchet » une « culture du soin ». Une culture qui « s’étend à l’ensemble de la vie », tant dans sa dimension temporelle que dans son sens profond.

Le traitement, « dans son sens le plus immédiat », exige une ainsi attitude contraire à celle, « beaucoup plus à la mode », de se concentrer sur son propre intérêt au détriment de celui des autres, a estimé Mgr Paglia dans son discours. Il s’agit là d’une manifestation de « l’insouciance », à « la mode » à notre époque. Dans une société d’insouciance, a-t-il déploré, « plus on est faible, plus on est transparent. Et si vous devenez encombrant, vous êtes contourné, dépassé, jeté ».