Lorsque l’apôtre Paul s’est rendu en Macédoine pour y témoigner de l’Évangile, il y a fait la rencontre d’une femme, Lydie, et de sa famille, a rappelé le pape François lors de l’audience générale du 30 octobre 2019. La « puissance de l’Évangile » s’est en premier lieu adressé aux femmes de cette colonie romaine et en particulier à Lydie, dont le Seigneur avait « ouvert le cœur ».

Cette conversion, a estimé le pape François, témoigne de « l’efficacité » de la prédication apostolique portée par l’Esprit saint. L’Esprit est donc le véritable « protagoniste » de la mission : il œuvre « avec et à travers » l’évangélisateur dont il guide le chemin. Une fois le cœur ouvert et rendu « sensible à Dieu », chaque individu peut finalement accueillir le Christ et recevoir le baptême.

Avec l’exemple de ce « chaleureux accueil » de « l’apôtre des gentils » en Macédoine, on voit « le témoignage de l’arrivée du christianisme en Europe », a encore observé le successeur de Pierre. Cet événement marque « le début d’un processus d’inculturation qui se poursuit aujourd’hui ». En mai dernier, le chef de l’Église catholique a lui-même été accueilli en Macédoine du Nord, a-t-il rappelé. Ce peuple est « fier » d’avoir conservé la foi que lui avait transmise saint Paul, s’est-il réjoui.

