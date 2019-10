Comment sainte Thérèse a failli être envoyée en mission au Vietnam

Bien que cloîtrée dans un monastère, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus avait un cœur profondément missionnaire. Elle a beaucoup prié pour les prêtres missionnaires, ainsi que pour ceux dont ils avaient la charge. Son cœur débordait en effet à tel point de l’amour de Dieu qu’elle voulait que le monde entier y ait accès.

Le carmel de Lisieux est le premier de l’Histoire à avoir lancé une fondation en-dehors des frontières hexagonales. En 1861, quatre carmélites de Lisieux quittent leur terre d’origine pour fonder un monastère à Saïgon, au Vietnam. Quelques années plus tard, l’une des moniales de Saïgon, sœur Anne du sacré-Cœur, effectue un séjour à Lisieux. Elle vit pendant sept ans au côté de Thérèse, avant de retourner au Vietnam en 1895. Cette année-là, un monastère est créé à Hanoï.

Lire aussi : Comment se mettre sainte Thérèse dans la poche ?

Tous ces missions touchent Thérèse et lorsque l’on demande que des sœurs viennent prêter main-forte en Asie, le cœur de la jeune religieuse bondit. Celle qui rêvait d’être missionnaire a bien failli être envoyée là-bas, ainsi qu’elle le dit elle-même dans une lettre adressée au père Roulland, un prêtre français, le 19 mars 1897.

Cela vous surprendra peut-être, n’est-ce pas un rêve en effet qu’une carmélite songe à partir pour le Tonkin ? Eh bien ! Non, ce n’est pas un rêve et je puis même vous assurer que si Jésus ne vient pas bientôt me chercher pour le Carmel du Ciel, je partirai un jour pour celui d’Hanoï, car maintenant il y a un carmel dans cette ville, c’est celui de Saïgon qui l’a fondé récemment.

Mais étant de santé fragile, l’espoir qu’elle puisse supporter le voyage est faible.

Peut-être voulez-vous savoir ce que notre Mère pense de mon désir d’aller au Tonkin ? Elle croit à ma vocation (car vraiment, il en faut une à part et toute carmélite ne se sent pas appelée à s’exiler) mais elle ne croit pas que ma vocation puisse être jamais réalisée, il faudrait pour cela que le fourreau soit aussi solide que l’épée et peut-être (notre mère le croit) le fourreau serait-il jeté dans la mer avant d’arriver au Tonkin. Ce n’est vraiment pas commode d’être composé d’un corps et d’une âme ! Ce misérable frère l’âne, comme l’appelait saint François d’Assise, gêne souvent sa noble sœur et l’empêche de s’élancer là où elle voudrait…