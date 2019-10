Les quatre applications à avoir pour découvrir les églises de France

Visiter les églises, chapelles, cathédrales ou abbayes lors de vos vacances et escapades touristiques dans toute la France est désormais possible depuis un smartphone. Avec les nouvelles app et les QR-code mis à disposition à l’entrée des édifices religieux, il devient très simple d’en savoir un peu plus, et en quelques minutes, sur les trésors qui se cachent dans nos édifices religieux.

Si toutes les églises de France ne sont pas encore répertoriées sur ces nouveaux outils, il ne tient qu’à vous de proposer la petite chapelle de votre commune afin qu’elle rejoigne le panel d’édifices proposés. Ces applications, qui se veulent avant tout une invitation à pénétrer dans les églises et à en découvrir ses richesses, s’avèrent être aussi, pour certaines, de formidables outils pastoraux. Vous recherchez l’horaire d’une messe ou le nom du curé affectataire ? L’application Nessia, qui répertorie un large réseau d’églises dans le sud de la France, saura vous donner ces informations.

Les Pierres Parlent

© Aleteia Web-appication "Les Pierres parlent".

Conçue par un jeune ingénieur féru de Culture, Antoine Rochette de Lempdes, la web-application « Les Pierres parlent » permet d’accéder à pleins d’informations sur l’église de son choix en scannant avec son téléphone, et avec une extrême facilité, le QR-code mit à disposition dans l’édifice. Pas besoin de télécharger une application donc ! Aujourd’hui, 35 églises parisiennes sont disponibles sur la plateforme grâce à la collaboration entre « Les pierres parlent » et l’association « Art, culture et foi » qui a décidé de faire confiance à l’application pour proposer un outil complémentaire des visites guidées qu’elle propose déjà dans près de 112 églises parisiennes. Architecture, mobilier liturgique… l’application permet de découvrir tous les détails de son église. En cliquant sur l’édifice choisi, le visiteur n’a plus qu’à choisir son temps de visite (en général entre 8 et 12 minutes), et le contenu audio qui est associé. Pour le moment limité aux églises de Paris et Versailles, le concepteur de l’application espère que d’autres communes viendront rejoindre l’aventure.

Nessia

© Aleteia Application "Nessia".

Grâce à l’application téléchargeable « Nessia« , près de 600 églises des Alpes-Maritimes sont à portée de clic. Une initiative touristique et spirituelle crée le père Frédéric Sanges et soutenu par l’évêque de Nice qui souhaitait créer un parcours pour faire découvrir le pays aussi bien aux habitants qu’aux touristes. « Outre des informations historiques et patrimoniales ainsi que des circuits de visite, l’application se veut pastorale », précisait le père Sanges, il y a quelques mois à Aleteia. « Car si on axe avant tout sur le tourisme, nous offrons aux utilisateurs la possibilité d’avoir accès aux sites internet de chaque diocèse, à l’annuaire diocésain afin de pouvoir contacter rapidement un curé pour se marier ou encore recevoir le sacrement des malades… ». Avec pleins de jolies photos, l’application Nessia propose un court texte descriptif présentant les trésors sacrés à ne pas manquer dans chaque église. Simple et efficace.

Patrimoine en marche

© Aleteia Application "Patrimoine en marche".

À l’image des « Pierres qui parlent », le département du Vaucluse a lancé, lui aussi, sa web-application « Patrimoine en marche » exclusivement axée sur ses églises et chapelles rurales et utilisant la technologie du QR-code. Inutile donc de charger une application ! Images populaires, saints traditionnels, le domaine du sacré en Provence est immense. Grâce à une carte interactive du département de Vaucluse, le visiteur peut cliquer sur le village de son choix et l’église ou la chapelle s’ouvrira ensuite pour dévoiler tous ses secrets. Actuellement, 29 églises sont répertoriées, toutes modélisés en 3D, permettant à l’utilisateur de visiter l’intérieur à 360°. En se déplaçant virtuellement à l’intérieur, on découvre en tout 58 œuvres détaillées dans des petites fiches explicatives. L’image nette et précise permet une véritable immersion interactive.

Belles églises

© Aleteia Application "Belles églises".

Crée par Louis-Bertrand Raffour, retraité féru de nouvelles technologies, l’application « Belles églises » vise à rassembler, à terme, des informations sur presque 4.000 églises françaises réparties sur tout le territoire. Participative, l’application permet à toutes les communes de pouvoir inscrire leur église et créer leur fiche. Au delà des informations historiques et artistiques utile aux visiteurs, il est possible de trouver des informations pastorales sur le diocèse ou le curé dans une volonté de garder un lien avec l’aspect spirituel du lieu. Actuellement, 127 fiches ont déjà été publiées sur l’application et regroupent tout type d’édifices, allant des grandes cathédrales connues aux petites églises de campagnes. Très détaillées, celles-ci permettent de découvrir aussi bien l’extérieur que l’intérieur du monument avec de nombreux focus sur les plus beaux éléments à voir.

