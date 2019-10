Les Archives secrètes du Vatican changent de nom

Les fans de Dan Brown seront déçus. Les Archives secrètes du Vatican porteront à l’avenir le nom d’ « Archives apostoliques du Vatican », ainsi que l’a déclaré le pape François dans un motu proprio rendu public lundi 28 octobre. Le Saint-Père indique que le terme « secret » était en effet « mal compris, teinté de nuances ambiguës, voire négatives ». Utilisé depuis 1646 (auparavant, on parlait de Archivum Novum puis de Archivum Apstolicum), le terme « secretum » désignait en réalité quelque chose de privé. L’expression « Archives secrètes » ne qualifiait donc rien d’autre que des archives « privées, séparées, réservées au pape ».

Un accès pour les chercheurs

Leur rôle, ainsi que l’a souligné le pontife argentin, est de « préserver les échos et les vestiges du passage du Seigneur dans l’histoire ». Il a d’ailleurs souligné qu’elles restaient ouvertes aux demandes de documentation. Les chercheurs de tous les pays y ont ainsi accès depuis 1881. Bref, on imagine aisément la déception des amateurs de complots et d’intrigues vaticanes occultes qui n’auront plus l’occasion de faire des gorges chaudes des secrets dissimulés dans les archives pontificales. Il va leur falloir trouver de nouvelles lectures…

