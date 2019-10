Île-de-France : une occasion unique de sauver six églises

C’est un concours inédit que lance Le Parisien qui a décidé de se mobiliser en faveur du Patrimoine. En partenariat avec la région Île-de-France et la start-up Dartagnans — site de financement participatif en faveur du Patrimoine — le quotidien local a décidé de lancer une opération baptisée « Sauvons nos monuments ». Jusqu’au 4 novembre, dix-huit projets préalablement sélectionnés en Île-de-France et dans le département de l’Oise — deux par départements — sont soumis au vote du public. À l’issu des votes, neuf gagnants seront sélectionnés (un par département) avec à la clé la promesse d’une belle couverture médiatique de la part du journal, le lancement d’une campagne de financement participatif, mais aussi une aide financière de la région Île-de-France pouvant aller jusqu’à 300.000 euros.

Six églises sur les dix-huit projets sélectionnés

Châteaux, musées, théâtres et églises… les projets sélectionnés sont variés et toucheront le coeur de nombreux franciliens. Parmi les dix-huit, Aleteia en a identifié six qui concernent des églises. Il ne tient désormais qu’à vous de donner un petit coup de pouce à l’église qui vous paraît la plus prioritaire. Parmi les édifices religieux qui nécessitent une aide urgente : la belle église Notre-Dame-de-Lorette (Paris) ; la collégiale du XIIe siècle de Notre-Dame-et-Saint-Loup (Montereau) ; une seconde collégiale, celle de Notre-Dame-de-l’Assomption (Crécy la Chapelle) qui souffre d’infiltrations d’eau ; le charmant prieuré des Moulineaux (Poigny-la-Forêt), un vestige unique du XIIe siècle ; la grande église Saint-Louis (Vincennes) en béton qui recèle des œuvres uniques produites par de grands artistes mais aussi l’impressionnante église troglodyte de l’Assomption à Haute-Isle, un sanctuaire unique en Île-de-France.

© Marc-Antoine Mouterde L'église troglodyte de l'Assomption d'Haute-Isle.

La liste des gagnants doit être dévoilée le 8 novembre prochain. Outre un précieux concours financier et médiatique, les sites lauréats se verront attribuer le label « Patrimoine d’intérêt régional ». Vous souhaitez sauver une église en particulier ? Il ne vous reste plus que dix jours pour voter !

