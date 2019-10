Priez pour les âmes du purgatoire avec Notre-Dame de Montligeon

Le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon (Orne) est le centre mondial de prière pour les défunts. Ce lieu de pèlerinage a pour vocation de prier pour les âmes du purgatoire et d’apporter réconfort aux personnes en deuil ou en souffrance. Chaque année, des milliers de pèlerins du monde entier viennent y confier leurs défunts à Notre-Dame Libératrice. À l’approche de la Commémoration des défunts, Aleteia vous propose de découvrir la prière proposée aux visiteurs de Notre-Dame de Montligeon , mais également à tous ceux qui souhaitent confier à la Sainte Vierge le repos de l’âme de leurs proches.

Notre-Dame Libératrice,

Prends en pitié tous nos frères défunts,

spécialement ceux qui ont le plus besoin

de la miséricorde du Seigneur.

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés

afin que s’achève en eux

l’œuvre de l’amour qui purifie.

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir

et apporte ici-bas consolation et réconfort

à nos frères éprouvés ou désemparés.

Notre-Dame de Montligeon

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,

à mieux vivre chaque jour

notre passage vers la résurrection.

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.

Fais de nous des témoins de l’Invisible,

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,

des apôtres de l’espérance

semblables aux veilleurs de l’aube.

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,

rassemble-nous tous un jour,

pour la Pâque éternelle,

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,

dans l’Esprit saint, pour les siècles des siècles.

Amen.

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du purgatoire.