Changement d’heure : commencez dès aujourd’hui à décaler le rythme de votre enfant

« Moi, se dit le petit prince, si j’avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine… », pense le Petit Prince quelque peu décontenancé par les propos du marchand de pilules contre la soif qui cherche à économiser le temps. Eh bien, ce week-end, nous aurons 60 minutes à dépenser. Les adultes formeront peut-être le vœu de dormir une heure de plus. Mais pour que ce vœu devienne réalité, une seule solution pour les parents de jeunes enfants à l’horloge interne inflexible : commencer dès ce soir à les coucher vingt minutes plus tard que d’habitude, en priant pour qu’ils se réveillent vingt minutes plus tard demain matin. Puis demain soir, décalez à nouveau de vingt minutes l’heure du coucher, idem samedi soir, afin que le changement de rythme se fasse tout en douceur. Attention, cela nécessite également de décaler d’autant les horaires des repas.

