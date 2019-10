Le chapelet, la meilleure arme du chrétien ?

Un soir, au moment d’aller se coucher, le père Padre Pio demande à l’un des frères de sa communauté : « S’il vous plaît, donnez-moi l’arme qui se trouve dans votre poche… » Légèrement consterné, le frère fouille sa poche avec obéissance, sans rien trouver de tel. « Mon Père, je n’ai pas d’arme dans ma poche, juste un chapelet « , explique-t-il. « Et le chapelet n’est pas une arme ? » demande le futur saint…

En effet, pour ceux qui pratiquent cette manière de prier, le rosaire est une arme puissante avec laquelle on peut combattre l’égoïsme et la passion. Une arme qui développe la patience, l’humilité et la miséricorde. Une arme qui permet aussi à l’humanité de gagner des batailles. Découvrez en cliquant sur le diaporama, quinze vertus étonnantes sur le rosaire :