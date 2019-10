Ces chanoines ont-ils peur que le ciel ne leur tombe sur la tête ?

On dit que les Gaulois n’avaient peur que d’une chose, que le ciel leur tombe sur la tête. Les chanoines de l’ abbaye Saint-Martin de Mondaye , située entre Bayeux et Caen (Calvados), prennent donc les précautions qui s’imposent. Alors qu’ils ont entrepris ces dernières années des travaux de restauration de l’église et de la ferme abbatiales, classées monuments historiques, ils ont prévu de s’attaquer en 2020 à la réfection d’un autre bâtiment, la grange aux dîmes, dont la toiture est en train de s’écrouler. Le projet est d’en faire un lieu à la disposition de leur hôtellerie et de leurs paroisses. Les frères n’hésitent pas à mettre en scène avec humour leur besoin de soutien, comme le montre cette photo où on les voit sous l’auvent de la grange, les bras levés, affairés à soutenir leur toit.