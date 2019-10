L’astuce du pape François pour animer une réunion de travail

Si vous ne savez pas quelle méthode appliquer quand il s’agit d’animer une réunion de travail, pourquoi ne vous inspireriez-vous pas du pape François ? Il a une manière bien à lui d’animer une réunion, ainsi qu’il le montre au cours du synode sur l’Amazonie . Lorsque l’on pense à ce type de rassemblement, on imagine spontanément un vaste congrès durant lequel différentes interventions s’enchaînent afin de mettre le temps à profit. Les orateurs ont en effet parcouru des milliers de kilomètres — la plupart d’entre eux sont originaires d’Amérique — et doivent traiter de problèmes importants.

Au milieu d’une civilisation occidentale qui privilégie la vitesse, le Pape met pourtant en valeur le silence. Attention, pas n’importe lequel : le silence effectif. Après la prise de parole de plusieurs intervenants, le pontife argentin a en effet demandé un silence général. Une façon selon lui de se rendre disponible à la voix du Saint-Esprit afin de discerner. L’intelligence doit en effet être utilisée comme base du discernement.

Et si vous appliquiez cette dynamique dans vos réunions de travail ? Établissez un moment de silence pour permettre aux mots des intervenants de cheminer dans les esprits. Il ne s’agit pas de s’arrêter une demi-heure mais de rompre le rythme parfois marathonien pour prendre le temps de traiter les informations intérieurement avant de proposer des réponses. Cette technique a de nombreuses vertus :

Une meilleure appréciation de la parole des autres ;

Une plus grande empathie chez les membres du groupe ;

Un plus grand degré de responsabilité en temps qu’intervenant ;

Une plus grande écoute ;

Une meilleure utilisation du temps puisque, comme chacun le sait, plus il y a de bruit dans une réunion, plus le temps est perdu et inefficace ; grâce à ce petit moment de silence, le temps de parole et de prise de décision est plus efficace ;

Plus de gratification pour l’intervenant qui voit que sa contribution est prise en compte ;

Une prise de décision plus sûre donc plus prudente ;