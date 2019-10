Huit façons de se rapprocher de ceux qu’on aime pendant les vacances de la Toussaint

Ce qui est merveilleux avec l’automne, c’est qu’à mesure que les longues soirées commencent de plus en plus tôt et qu’il fait de plus en plus frais dehors, vous passez plus de temps chez vous et avec ceux que vous aimez. Si le printemps et l’été sont propices aux activités extérieures, l’automne et l’hiver sont des saisons de cocooning où il fait bon de rester à la maison et faire le plein d’activités qui ont ludiques mais qui ont un sens profond. Voici huit idées qui devraient motiver toute la famille. Bonheur garanti, gadgets électroniques exclus !