Comment se déroule la journée d’un moine ?

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Dans les ordres contemplatifs, les moines vivent dans des cloîtres, des endroits souvent « coupés du monde. Si l’on n’a pas l’habitude d’y séjourner de temps en temps, on peut se demander quelle est leur vie et comment se déroulent leurs journées. Bien que les moines s’appuient sur l’exhortation de saint Paul aux Thessaloniciens de « prier sans relâche » ( 1Th5, 17 ), cela ne veut pas dire qu’ils passent tout leur temps à l’église ou en prière.

Il faut savoir qu’il existe de nombreux ordres au sein de l’Église catholique, et qu’au sein d’un même ordre, les activités et les emplois du temps peuvent différer. Cependant, la majorité, sinon l’intégralité des ordres contemplatifs, vit selon la règle rédigée par saint Benoît au VIe siècle dans le but de donner un cadre à la vie monastique, et qui repose sur deux principes fondamentaux : Ora et labora (« Prie et travaille »). Ainsi, la journée des moines est répartie entre des temps spécifiquement dédiés à la prière, et d’autres au travail — souvent manuel — auquel se consacre le monastère.

Généralement, chaque monastère a une activité qui lui est propre et permet de subvenir à ses besoins : cela peut être l’entretien d’un potager que le travail du cuir, la production de cosmétiques naturels, ou de bière artisanale… Souvent, ces activités se déroulent en silence et sont propices à la prière, de sorte que le moine peut continuer à méditer en dehors des offices. Pour découvrir la « journée type » d’un moine contemplatif, cliquez sur le diaporama.