Après trois années de baisse, le nombre de catholiques croît en Europe

A l’occasion de la 93e Journée missionnaire mondiale, l’agence Fides a publié un rapport sur les statistiques de fidèles catholiques à travers le monde. Ainsi, au 31 décembre 2017, sur plus de 7.4 milliards de personnes dans le monde, quelque 1.3 millards étaient catholiques, c’est-à-dire un peu moins d’un habitant sur cinq. On compte ainsi 14.219.000 baptisés supplémentaires, soit une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. Une croissance ”presque identique” à celle observée l’année précédente, peut-on lire dans le communiqué. Cette augmentation s’inscrit dans le cadre d’une croissance globale de la population mondiale de 7%.

Sans surprise, les continents africain et américain totalisent les augmentations les plus significatives de fidèles avec respectivement 5.600.000 fidèles et 6.083.000 fidèles supplémentaires. Suivent l’Asie et l’Océanie. Après trois années consécutives de baisse, l’Europe affiche une croissance avec 259.000 fidèles supplémentaires. Un chiffre à mettre toutefois en perspective avec une augmentation globale de sa population (+1.059.000 par rapport à l’année précédente).

Une diminution du nombre de prêtres et de séminaristes

Une fois de plus, le nombre de prêtres – diocésains ou religieux – a cependant diminué dans le monde avec 414.582 pasteurs, soit 387 de moins qu’au 31 décembre 2016. C’est en Europe que cette baisse est la plus considérable avec près de 3.000 prêtres en moins. L’Océanie affiche quant à elle une perte de 97 prêtres. En revanche, le nombre de pasteurs a augmenté en Afrique (+ 1.200), en Amérique et enfin en Asie.

Le rapport fait encore état d’une diminution générale du nombre de séminaristes dans le monde, qu’il soient diocésains et religieux. Avec un total de 115.328, on compte 832 séminaristes de moins dans le monde. On relève également une baisse du nombre de ”petits séminaristes” (835 unités de moins sur un total de 100.781 au total).

Les diacres et les missionnaires en croissance

Le document fait état en revanche d’une augmentation du nombre de diacres permanents dans le monde : ceux-ci s’élèvent à 46.894. Avec 408 diacres supplémentaires, c’est le continent américain qui a vu son nombre de diacres le plus augmenter. Suivent l’Europe (+142), l’Asie (+28), et l’Océanie (+11). Enfin, l’Afrique est marquée par une très légère diminution (-7). A noter encore : sur la totalité des diacres dans le monde, on compte seulement 702 diacres religieux connaissant une certaine stabilité.

Ont également augmenté le nombre de missionnaires laïcs dans le monde (355.800), note le rapport : ils sont ainsi 1.057 à s’être engagés dans cette tâche par rapport à l’année précédente. C’est en Europe que cette tendance demeure la plus forte (+836). Notons en revanche une diminution de leur nombre en Afrique (-947).

Lire aussi : Avec foi et passion, elle redonne vie à des statues cabossées

Pour la cinquième année consécutive, l’agence Fides relève encore une baisse du nombre de religieux non prêtres (- 1090), celui-ci s’élevant à 51.535. A l’exception de l’Afrique (+48), on enregistre ainsi des diminutions partout dans le monde. Cette baisse reste particulièrement importante en Europe (-525). Se confirme également une diminution du nombre de religieuses. Au nombre de 648.910, elles sont ainsi 10.535 de moins par rapport à l’année précédente. Sans surprise, on note néanmoins des augmentations en Asie et en Afrique.