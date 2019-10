Comment vaincre l’esprit de silence dans le couple ?

Dans l’Évangile de saint Marc, il y a un mot qui m’a toujours interpellé : « L’esprit muet ». Au chapitre 9, 14-29 , Marc relate un épisode ou Jésus guérit un enfant qui « est possédé par un esprit qui le rend muet » (9,17). Lorsque ma mission sacerdotale m’a appelé à me consacrer particulièrement au mariage, j’ai rapidement découvert qu’il y a un tel « esprit qui rend muet » dans les couples que cela m’a rempli d’effroi. Effectivement cet esprit de silence fait énormément de ravages. Celui qui s’installe notamment dans le domaine de l’intimité et de la relation avec Dieu. Un esprit dangereux qui empêche d’être en vérité l’un avec l’autre.

Dès le début, j’ai décidé de commencer mon enseignement en dénonçant ce silence. Parce qu’en principe, tout le monde sait que la communication dans un couple est décisive. Elle reste malheureusement peu maitrisée. Pourtant, je suis convaincu que chaque couple a besoin de se renouveler souvent. Il lui faut redécouvrir les décisions et les convictions profondes communes aux deux. Le couple doit de se redire ces raisons nobles qui l’a réuni. Chacun a besoin d’apprendre et de réapprendre à se dire les choses en toute vérité et en toute charité. (Eph 4,15) !

«Il ne suffit pas de dîner ensemble une fois par semaine pour avoir ce temps d’échange à deux… Il faut consacrer des moments particuliers, destinés à prendre la température de notre “nous-deux.”»

Combien d’heures les jeunes amoureux ne passent-ils pas ensemble à se parler de tout, ouvertement, et à s’écouter. Rien n’est alors plus important que se comprendre mieux et de prouver à l’autre ce qu’il signifie pour moi. Rien n’est alors plus important… avant le mariage. Après le mariage, en revanche, beaucoup d’hommes commencent à considérer qu’un tel investissement en temps et en dialogue n’est plus indispensable. Pourtant, cette disponibilité à l’autre presque radicale, même si elle n’avait pas été verbalisée, n’était-elle pas contenue dans la promesse envers l’autre ?

D’accord, restons réalistes. Mais allons quand même plus en profondeur. Il ne suffit pas de dîner ensemble une fois par semaine pour avoir ce temps d’échange à deux. Il faut consacrer des moments particuliers, destinés à prendre la température de notre « nous-deux ». Où les questions dépassent l’ordinaire et le quotidien. À ce moment, au lieu de demander, « comment s’est passée ta journée », ou « comment te sens-tu ? » on demande plutôt « où en sommes-nous sommes dans notre “nous-deux” ? Quel est notre chemin à deux ? Sommes-nous en bonne route ? De quoi pouvons-nous nous réjouir ? En quoi aimerons-nous grandir à deux ? ».

«Il ne s’agit pas d’un « moi avec un peu de toi », pas plus d’un « toi avec un peu de moi ». »

C’est d’autant plus important qu’après le mariage, la vie de chacun n’est pas de vivre à côté de l’autre, comme deux personnes qui marchent l’une à coté de l’autre et qui dorment dans le même lit. La réalité est transformée : ils deviennent une nouvelle entité. Or, pour la plupart des couples, la tendance normale est d’essayer de convaincre doucement l’autre de faire les choses « comme il faut ». Ce qui veut dire, en réalité, qu’il faut les faire comme moi je les vois, ou comme je les faisais avant. Ce n’est pas le meilleur chemin, celui qui nécessite du temps, de l’humilité et du respect. Il faut beaucoup d’échange, d’écoute et d’ouverture à la beauté de l’autre. C’est ainsi que l’on peut vraiment accueillir sa place et respecter celle de l’autre, au sein de cette nouvelle entité qu’est le couple, afin que notre couple puisse devenir la meilleure version de soi-même !

Une règle d’or

Comme la promesse de mariage est la seule vraie promesse que vous ferez dans toute votre vie, finalement votre bonheur dépendra de la mesure dans laquelle vous réussissez a vivre cette promesse chaque jour de mieux en mieux. Pour réussir ce projet qui est le plus important de votre vie, ne croyez pas que tout ce que vous pourrez faire pour transformer votre couple en un très bon couple est un luxe démesuré. Depuis que je m’en souviens, mes parents s’appliquent une règle d’or. Facile à comprendre, elle demande du courage à être appliquée. Il s’agit de la règle « une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an » parfois transformée aussi en 2-2-2. Une fois par semaine un repas à deux sans être pressés et sans amis, pour parler de nous deux, ou nous sommes, ce que nous vivons, éprouvons, ressentons ; nos joies et nos peines, les choses qu’il faut parfois se dire. Une fois par mois une journée ou un week-end à deux, sans amis, pour prendre le temps nécessaire à nous regarder, écouter, comprendre. Une fois par an des vacances ensemble à deux et sans amis, pour se retrouver à nouveau et renouveler notre amour afin d’apprendre, se dire les choses en toute vérité et en toute charité.

