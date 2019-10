Le calendrier annuel du « runner catho »

OCTOBRE Hope 360

La course à pied a de nombreuses vertus. Bien pratiquée, elle permet d’activer la circulation sanguine, de renforcer ses os et de se muscler, mais également de se dépasser à travers l’effort physique et ainsi de progresser dans l’estime de soi. La course à pied a ses adeptes et nul n’est surpris désormais de croiser des hordes de coureurs le dimanche matin le long d’un quai ou sur un chemin forestier. Nombreux sont ceux qui participent à des courses organisées. Et s’ils y mettaient du sens, alliant dépassement physique de soi et ouverture aux autres ? Aleteia vous propose donc un programme pour les mois à venir.

Valence (Drôme) accueille cette année la première édition d’une course baptisée Hope 360. Plus de 600 personnes, les « hopeurs », encouragées par Mgr Pierre-Yves Michel et les églises protestantes, touchées par la situation des plus démunis ont décidé de se mobiliser concrètement pour leur redonner espoir. « L’idée est de montrer dans la société ce que font les organisations chrétiennes en proposant un événement ouvert à tous », explique à Aleteia un membre de l’organisation. Spécialité de cette course : les « hopeurs » peuvent effectuer le parcours à roulettes, à pied ou même à vélo. Cinq parcours sont proposés, entre 1.7 et 6.8 kilomètres, dont un pour les enfants de moins de 6 ans. Il s’agit d’une course familiale à dimension solidaire et festive avant tout. Les certificats médicaux ne sont pas obligatoires et les parcours ne sont ni chronométrés, ni classés. Hope 360 profite à 20 organisations chrétiennes de solidarité dont Fidesco et ACAY.

Où ? A Valence (Drôme)

Prochaine édition : samedi 19 octobre 2019

OCTOBRE Le marathon de Toulouse

Pour la troisième année consécutive, des cathos s’incrustent au marathon de Toulouse. Et la date n’est pas anodine puisqu’il s’agit de la journée mondiale missionnaire. 112 coureurs et 120 supporters témoigneront explicitement de leur foi au milieu des 13.000 participants que draine l’événement. Pour être reconnaissables, ils porteront des tee-shirts avec l’inscription « Vous êtes la lumière du monde » (Mat 5,14). De quoi ne pas passer inaperçus dans dans la Ville Rose. Des ballons orange gonflés à l’hélium signaleront également la présence des sportifs missionnaires. Enfin, une messe pour les coureurs sera célébrée avant l’épreuve pour donner du souffle – et des ailes – aux coureurs.

Où : Toulouse

Prochaine édition : dimanche 20 octobre 2019

NOVEMBRE La course des saints

Créée en 2008 par les salésiens, la « Course des saints » fête cette année sa douzième édition. Malgré la pluie, l’édition 2018 avait rassemblé plus de 7.000 couleurs. Trois parcours sont proposés : deux de 10 kilomètres, l’un compétitif, l’autre non, ainsi qu’une « fun run » de 3 kilomètres. Partant de la place Pie XII, à quelques mètres de la place Saint-Pierre, le parcours suit les points névralgiques de la Ville Éternelle, du pont Victor Emmanuel II à la place Cavour, en passant par la place de l’Esquilin, l’église de Sainte Marie-Majeur et autres lieux de la capitale. Cette année, l’argent récolté le sera au bénéfice de la mission Don Bosco en Sierra Leone.

Où ? Rome (Italie)

Prochaine édition : vendredi 1er novembre 2019

NOVEMBRE Marathon du Beaujolais

Avec cette course, la transpiration a un parfum de bonne action. Pour la cinquième année, à l’occasion du Marathon international du Beaujolais, la paroisse de Villefranche (Rhône) propose à ceux qui le souhaitent de « courir pour Dieu et pour nos frères« . Une façon de répondre l’appel du pape François aux chrétiens de sortir de leurs églises pour aller aux périphéries. L’idée est de courir non pas pour soi, mais pour pour quelqu’un qui ne le peut pas (une personne malade ou sans abri, un prier) et de porter son intention de prière durant la course. Trois courses sont proposées et une bénédiction est proposée avant chaque départ. En parallèle, un marathon de la prière est organisé dans une église tout au long de la journée. Nouveauté en 2019 : Mgr Gobilliard, « l’évêque runner », participera à la course de 21 kilomètres. En 2018, 215 paroissiens avaient couru, dont 27 sur le semi-marathon, et 400 intentions de prière avaient été confiées, ensuite confiées à la communauté du Chemin Neuf.

Où ? Villefranche (Rhône)

Prochaine édition : samedi 23 novembre 2019

NOVEMBRE La course des paroisses

Organisée depuis 1994 par les paroisses de Saint-Raphaël (Var), cette course a rassemblé plus de 500 coureurs lors des précédentes éditions. Quatre parcours de longueur variables sont proposés, de 1 à 12 kilomètres. De dimension familiale, la Course des paroisses est organisée au profit des aumôneries de collèges et lycées et rassemble donc de nombreux jeunes. Elle a lieu dans l’Estérel, le vaste massif montagneux qui surplombe la Méditerranée.

Où ? Saint Raphaël (Var)

Prochaine édition : lundi 11 novembre

MARS Le semi-marathon de Paris

Il fait partie des incontournables de la capitale. Depuis bientôt 30 ans, le Semi-Marathon permet aux audacieux de sillonner les rues de Paris avec un parcours au départ de la Gare d’Austerlitz qui va jusqu’à la Bibliothèque François Mitterrand. De nombreuses associations, chrétiennes ou non, sont présentes, et il est possible de courir pour une cause, à l’instar de Monseigneur Matthieu Rougé. En 2019, l’évêque de Nanterre n’a pas hésité à courir aux couleurs de la Fondation Jérôme Lejeune pour défendre la vie, accompagné de nombreux autres sportifs.

Où ? Paris

Prochaine édition : dimanche 1er mars 2020

MARS Les foulées de la Marguerite

En 2019, ils étaient plus de 1.700 à participer à la cinquième édition de ces foulées yvelinoises. Organisée conjointement par la mairie et les paroissiens du Vésinet, cette course familiale, intergénérationnelle et missionnaire organise quatre parcours de 1, 3 et 10 kilomètres au profit d’une organisation de solidarité. L’année dernière, l’association soutenue était Pour un Sourire d’Enfant, une ONG qui aide les enfants déscolarisés au Cambodge. Un bel événement d’Église locale qui rassemble bien au-delà de la sphère catholique.

Où ? Le Vesinet (Yvelines)

Prochaine édition : dimanche 29 mars 2020

MARS La run in spirit

Dans la Capitale des Gaules, la course de printemps annuelle se fait sous le regard de saint Irénée, patron principal de la ville de Lyon. La « Run in Spirit », qui a rassemblé 400 personnes lors des précédentes éditions, fêtera en 2020 son troisième anniversaire. Au départ de l’église Saint-Irénée, le parcours fera une boucle comprise d’une distance de 8 à 10 kilomètres qui passera par des points névralgiques témoins de la riche histoire chrétienne de la cité. Baskets aux pieds, les runneurs traverseront la crypte de Saint-Irénée, feront un crochet par Fourvière puis détaleront vers la cathédrale Saint-Jean… Paroissiens, scouts, associations, curieux… Tous sont invités à venir seuls ou en équipes à la découverte d’un patrimoine haut en couleurs.

Où ? Lyon

Prochaine édition : dimanche 29 mars 2020

MAI Le Trail de l'Angélus

Ce trail, unique en son genre, relie Rocamadour à Cahors en passant par le Quercy au son des cloches de l’Angélus. Le slogan ? « Ralliez Cahors avant 19h et passez la ligne d’arrivée au son de l’Angélus ! ». Trois parcours sont proposés, selon les capacités sportives de chacun, avec des départs échelonnés selon les heures de l’Angélus. L’ultra-trail, qui décolle à 7h de Rocamadour, sous les yeux de la Vierge noire, fait 80 kilomètres. Les autres parcours font respectivement 46 et 18 kilomètres. En 2018, l’événement a rassemblé près de 600 participants partis sur les chapeaux de roues au son des cloches. L’arrivée a eu lieu à l’intérieur de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors, où chaque sportif reçoit des mains de l’évêque une sportelle, l’insigne du pèlerin de Rocamadour, bénie en direct. Ensuite, ceux qui le souhaitent peuvent prier et découvrir l’édifice à travers une visite guidée. Une manière de pousser les gens à pousser la porte des églises.

Où ? Cahors (Lot)

Prochaine édition : samedi 2 mai 2020

JUIN La course des héros

Est-il besoin d’expliquer son nom ? Multi-cause et ouverte à tous, elle vous permet de vous transformer en héros de la solidarité en une journée. La Course des Héros a en effet la particularité de soutenir un grand nombre de projets, à travers plusieurs parcours de longueurs variables, de 2 à 10 kilomètres. En dix ans, elle a profité à plus de 200 organisations, récoltant pas moins de 15 millions d’euro. Ce défi solidaire et festif mobilise écoliers, étudiants, familles et collaborateurs d’entreprises.

Les 14 juin 2020 à Bordeaux, 21 juin 2020 à Paris et 28 juin 2020 à Lyon.

SEPTEMBRE Les foulées Ozanam

En 2020, elles fêteront leur sixième édition. La date n’est pas encore précisée mais vous pouvez déjà réserver vos week-ends entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre. Cette course parisienne, qui rassemble chaque année près de 200 participants, propose deux circuits de 5 et 10 kilomètres dans le quartier des Batignolles, est faite au profit de la maison d’accueil Ozanam, ouverte en 2015 dans le nouveau quartier de la ZAC Clichy-Batignolles, qui se définit comme un lieu de ressourcement pour les familles, les jeunes et les personnes en difficulté, dans l’esprit de Frédéric Ozanam. Une messe est d’ailleurs célébrée dans ladite maison après la course.

Fin septembre – début octobre 2020.

SEPTEMBRE La Via Pacis

La Via Pacis, ou semi-marathon de Rome, est une course interreligieuse dédiée à la paix, à l’intégration et à la solidarité. Les sportifs portent « un message de paix et de dialogue entre les différentes religions », s’est-il félicité le Saint-Père le 22 septembre 2019 en bénissant les participants. Deux parcours sont proposés, de 5 et 21 kilomètres, avec des étapes à la basilique Saint-Pierre, à la synagogue, à la mosquée, à l’église vaudoise et à l’église orthodoxe, afin de mettre en valeur la participation de diverses confessions et communautés religieuses.

Septembre 2020.