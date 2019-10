1 L'Homme Desincarne ; Du Corps Charnel Au Corps Fabrique, par Sylviane Agacinski, Gallimard, juin 2019

Résumé : À la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s’affranchir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire. Retrouvez-le en librairie.

2 Hors Service, par le père Pierre Amar, Artège, septembre 2019

Résumé : À l’été 2018, au cours d’une croisière au large de l’Italie, l’auteur, prêtre du diocèse de Versailles, s’est vu hospitalisé d’urgence et rapatrié suite à une péritonite aiguë. Il témoigne ici, non sans humour, de son expérience de la maladie, de la souffrance, de la dépendance et du milieu hospitalier. Retrouvez-le en librairie.

3 D'un amour brûlant, par Michel-Marie Zanotti-Sorkine, Artège, octobre 2019

Résumé : L’auteur donne la parole au Christ qui relate son histoire et livre ses pensées sur la société. Retrouvez-le en librairie.

4 Bioéthique : quel monde voulons-nous ?, par Pierre d' Ornellas, Cerf, septembre 2019

Résumé : Alors que le projet de loi de bioéthique a été adopté en commission à l’Assemblée Nationale, ce texte invite à prendre part au débat afin de l’améliorer. L’épiscopat entend notamment interpeller les parlementaires sur des sujets comme la réforme de la filiation et de l’accès aux origines ou l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples de lesbiennes. Retrouvez-le en librairie.

5 Sans la liberté, par François Sureau, Gallimard, septembre 2019

Résumé : L’avocat dresse un état des lieux des nouvelles menaces qui pèsent sur les libertés civiques et individuelles. Retrouvez-le en librairie.

6 L'Église en procès, par Jean Sévillia, Tallandier, août 2019

Résumé : Quinze historiens répondent à diverses questions sur l’histoire de l’Église catholique en remettant chaque sujet dans son contexte historique. Ils abordent notamment les preuves de l’existence de Jésus, les relations entre la papauté et le pouvoir, la question de la responsabilité dans les guerres de Religion ou encore la position du Vatican face au nazisme. Retrouvez-le en librairie.

7 L'Église face à ses défis, par Eric de Moulins-Beaufort, Nouvelle revue théologique, septembre 2019

Résumé : Une série d’articles sur la situation de l’Église de France en ce début du XXIe siècle et sur ses perspectives d’avenir. L’archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, aborde divers sujets tels que les abus sexuels, l’avenir du sacerdoce, la famille ou le mariage. Retrouvez-le en librairie.

8 À moi la gloire, par Fabrice Hadjadj, Salvator, septembre 2019

Résumé : L’essayiste fait l’éloge de la gloire, que ce soit celle de Dieu, du caillou, du paon ou de lui-même. Souvent négligée au profit d’une humilité qui s’apparente parfois à de la pusillanimité, cette notion est présentée comme essentielle à la révélation biblique. Retrouvez-le en librairie.

9 Faire face à la perversion : des ressources spirituelles inattendues, par Lytta Basset, Albin Michel, octobre 2019

Résumé : Il manquait la voix de Lytta Basset sur un sujet qui fait couler beaucoup d’encre. Ce livre propose une approche inédite en décryptant les mécanismes de perversion présents dans les Évangiles. Une enquête passionnante menée avec altérité par la théologienne qui pose ainsi des éléments concrets de ressources spirituelles. Retrouvez-le en librairie.

10 L'Église, des femmes avec des hommes, par Anne-Marie Pelletier, Cerf , septembre 2019

Résumé : Un manifeste sur la place passée, présente et future des femmes au sein de l’Église. La théologienne et bibliste démontre que les stéréotypes et les préjugés demeurent tout comme les modes de gouvernance, maintenant les femmes sous le pouvoir des clercs en dépit d’un mouvement de valorisation initié depuis quelques années. Retrouvez-le en librairie.