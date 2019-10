Le procès en béatification de Chiara Lubich bientôt transmis au Saint-Siège

Une cause qui avance. La dernière session de la phase diocésaine du procès en béatification de Chiara Lubich, se tiendra le 10 novembre prochain en la cathédrale Saint-Pierre de Frascati (Italie). Après presque cinq années de travail sur la vie et les vertus de l’Italienne, le dossier, qui comprend les conclusions de l’enquête, sera alors transmis à la Congrégation pour les causes des saints.

Née en 1920 et décédée en 2008, Chiara Lubich a fondé le mouvement des Focolari, aujourd’hui présent dans 182 pays, un mouvement catholique à vocation œcuménique, proposant une vie fraternelle profondément imprégnée de l’Évangile. Elle-même particulièrement engagée dans le dialogue œcuménique, Chiara Lubich avait rencontré le patriarche orthodoxe œcuménique Athenagoras en 1964, quelques jours seulement avant sa rencontre historique avec Paul VI, la première entre un pape et un patriarche de Constantinople depuis 1439.

Cinq ans après sa mort, le 7 décembre 2013, le Mouvement des Focolari avait demandé officiellement à l’évêque de Frascati l’ouverture de la cause en béatification de sa fondatrice. En 2015, le pape François avait exhorté « à faire connaître au peuple de Dieu la vie et les œuvres de celle qui, accueillant l’invitation du Seigneur, a allumé pour l’Église une nouvelle lumière sur le chemin de l’unité ».

Si la Congrégation pour les causes des saints, désormais en charge du dossier, juge que les éléments de la vie de Chiara Lubich révèlent sa sainteté, elle pourrait alors être déclarée vénérable.