Des chrétiens missionnaires au marathon de Toulouse

J-M.C

Ils ne passeront pas inaperçus. Dimanche quelque 112 coureurs et 120 supporters témoigneront explicitement de la Bonne Nouvelle tout au long du marathon de Toulouse, épreuve qui doit réunir plus de 13.000 participants. Comment vont-ils s’y prendre pour cela ? Ils porteront des tee-shirts sur lesquels sera écrit : « Vous êtes la lumière du monde » ( Mt 5, 14 ) signé Jésus. Ce message simple ne manquera pas d’interpeller les sportifs qui courent et les nombreux supporters venus les encourager. Une messe pour les coureurs sera célébrée dès 7h du matin : la mission doit toujours s’appuyer sur le Seigneur afin de porter du fruit.

Pour assurer leur visibilité, les supporters se baladeront, en plus de leurs tee-shirts, avec une pancarte « Vous êtes la lumière du monde ». Des ballons oranges, gonflés à l’hélium, signaleront également leur présence. Grâce aux coureurs et aux supporters, la parole de Jésus ainsi sera visible dans cette foule humaine. Si des spectateurs interrogent nos missionnaires à son sujet, ces derniers se feront un plaisir de leur répondre que cette affirmation du Seigneur renvoie à la dignité de chaque être humain qui, enfant de Dieu et créé à Son image, est aimé inconditionnellement par son Père céleste. Ils ne manqueront pas de souligner que cette parole signifie aussi que nous avons quelque chose à faire pour les autres. Comme la lumière qui sert à éclairer les lieux sombres la nuit, nous avons tous une place dans le monde pour servir, aimer les autres et être une lumière pour eux.

Saluons cette initiative du collectif « Objectif Bonne Nouvelle » du diocèse de Toulouse, et remercions la Providence de l’avoir fait coïncider avec la journée mondiale missionnaire, en plein mois extraordinaire pour l’annonce de Jésus-Christ !