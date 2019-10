Pape François : Comment nous comportons-nous « avec ceux qui ne sont pas chrétiens ? »

Le chemin de l’Évangile dans le monde, que saint Luc raconte dans les Actes des Apôtres, est « accompagné de la créativité suprême de Dieu » qui se manifeste d’une manière « surprenante », a souligné l’évêque de Rome dans sa catéchèse. Un évangélisateur ne peut être un « obstacle » à l’œuvre créatrice de Dieu, mais doit favoriser la « rencontre des cœurs » avec le Seigneur.

Les fidèles ne doivent donc pas évaluer les événements et les personnes selon les catégories des purs et des impurs, mais plutôt « apprendre à aller plus loin », à « regarder la personne et les intentions de son cœur ». « Et comment nous comportons-nous avec nos frères et sœurs, surtout avec ceux qui ne sont pas chrétiens ? », a interrogé le chef de l’Église catholique avant d’ajouter : « Entravons-nous ou facilitons-nous leur rencontre avec le Père ? ». Ce dernier veut voir ses enfants dépasser « tout particularisme pour s’ouvrir à l’universalité du salut », a-t-il insisté. Ceux qui « renaissent » par l’eau et par l’Esprit sont en effet appelés à sortir d’eux-mêmes et à s’ouvrir aux autres, à vivre ensemble dans la proximité, afin de « transformer toute relation interpersonnelle en une expérience de fraternité ».

Des « constructeurs de ponts »

En ce mois missionnaire extraordinaire, « demandons la grâce de l’Esprit saint », a déclaré le Pape après sa catéchèse, afin d’être des « constructeurs de ponts entre les personnes et le Seigneur, et non des obstacles et des barrières au salut ».

S’adressant aux anglophones, le pontife a salué les membres d’une délégation du Collège de défense de l’OTAN, leur exprimant ses compliments fervents pour leur « service en faveur de la paix ». Le Pape a enfin évoqué la fête, le 18 octobre prochain, de saint Luc, l’évangéliste qui « révèle le mieux le cœur de Jésus et sa miséricorde ». Il aide « à redécouvrir la joie d’être chrétiens, témoins de la bonté du Seigneur », s’est-il réjoui.

