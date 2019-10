Notre-Dame : les enfants invités à envoyer des dessins pour recouvrir la cathédrale

Six mois après l’incendie qui a ravagé partiellement Notre-Dame , le diocèse de Paris a décidé de lancer un appel à contribution un peu particulier. Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a décidé d’associer les enfants de France et du monde entier à l’avenir de Notre-Dame en leur demandant de faire parvenir au diocèse leurs plus beaux dessins de la cathédrale. « Cet appel est simple », a ainsi expliqué le vicaire général, Mgr Benoist de Sinety, lors de la conférence de presse qui s’est tenue mardi 15 octobre, six mois après l’incendie. « Il consiste à demander aux enfants de nous envoyer des dessins représentant Notre-Dame telle qu’ils la connaissent ou qu’ils l’imaginent ». Se faisant la voix de l’archevêque de Paris, Mgr Benoist de Sinety s’est ainsi adressé à eux : « La réflexion de Notre-Dame vous concerne car vous serez, demain, les adultes qui viendront et restaureront Notre-Dame ».

Ces dessins, qui devront être envoyés avant le 1er mars 2020 au diocèse de Paris, seront ensuite sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier de Notre-Dame, recouvrant ainsi d’un joli voile coloré le drame de l’incendie. Les lauréats auront ainsi la chance d’être visibles du grand public à l’occasion le premier anniversaire de l’incendie, le 15 avril prochain. Les autres, qui n’auront pas été sélectionnés, feront très probablement l’objet d’une publication dans un livre qui paraîtra au même moment, a indiqué le vicaire. Pour participer, les enfants sont invités à envoyer leur dessin au 10 rue du Cloître Notre-Dame, dans le IVe arrondissement.

En images : les coulisses de la première messe de Notre-Dame après l'incendie