Les cathos ont-ils toujours bon dos ?

« L’extrême droite est profondément raciste et n’a jamais été laïque. Leur idée est de restaurer une France chrétienne et ils utilisent la laïcité pour ça. » C’est avec cette phrase curieuse et alambiquée que Laurence Rossignol, membre du Parti socialiste et sénatrice de l’Oise, est intervenue dans une matinale radio ce mardi. Une intervention qui n’a pas laissé les réseaux sociaux indifférents tant cette affirmation semble gratuite et non-avenue. Comme l’a judicieusement souligné Jean-Pierre Denis dans un tweet, « Quand vous ne savez pas quoi dire, dites « chrétien ». Ça fera peur aux vieux enfants. »

Quand vous ne savez pas quoi dire, dites « chrétien ». Ça fera peur aux vieux enfants. https://t.co/kA5dxt0Pbi — Jean-Pierre Denis (@jeanpierredenis) October 15, 2019

L’affirmation fallacieuse de la sénatrice est pourtant bien loin des problématiques religieuses actuelles. Mais elle dénote, une fois n’est pas coutume, la promptitude de certains à accuser le christianisme de tous les maux. « Tendre l’autre joue« , voilà donc le texte du jour à méditer mais avec l’éclairage de Saint Thomas d’Aquin qui précise « ce précepte exhorte plutôt à être prêt à supporter, si nécessaire, des choses similaires ou même pires, sans amertume vis-à-vis de son agresseur ». Pas d’amertume donc, mais peut-on demander un peu de bon sens ?

