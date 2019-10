Le “droit” à l’enfant imparfait

Pour partager leurs inquiétudes face à la loi bioéthique à venir, un collectif regroupant notamment des personnalités attachantes et connues du grand public, vient de publier une tribune à la fois grave et sincère sur la place qui doit être donnée aux personnes handicapées dans notre société. Parmi ces personnalités, Frédérique Bedos, fondatrice de l’ONG Le projet Imagine ou encore Philippe Pozzo di Borgo, l’inoubliable inspirateur du film Intouchables. Après les inquiétudes exprimées sur les différentes orientations de la loi, ils alertent sur le risque de se diriger vers une société où disparaîtrait toute forme de handicap, gage pourtant de fraternité et même de très nombreuses initiatives.