Bonnie Tyler et Lionel Richie chanteront au Vatican pour le concert de Noël

Quel est le point commun entre Mireille Mathieu, Lionel Richie, Susan Boyle, Bonnie Tyler et le ténor Fabio Armiliato ? Tous ces monuments de la musique chanteront dans la salle Paul VI le 14 décembre prochain pour la 27édition du traditionnel concert de Noël du Vatican. Souhaitant alerter sur la situation préoccupante de l’Amazonie, le Saint-Siège a fait appel à une kyrielle de vedettes prêtes à donner à nouveau de la voix à l’occasion de la naissance de l’Enfant-Jésus. Et à voir la sélection, on soupçonne le pape François d’écouter en douce « Stars 80 ». Ces artistes du monde entier s’essaieront dans différents registres, classique, gospel et variété. On attend donc avec impatience Douce nuit mâtinée de Turn Around…

Depuis 1993, le Saint-Siège organise chaque année un concert de Noël au profit des plus défavorisés. En 2018, il avait soutenu deux camps de réfugiés, l’un en Ouganda, l’autre en Irak. Cette année, le premier projet vise à accompagner la construction d’une maison d’accueil pour les enfants en Amazonie brésilienne, tandis que le second porte sur la reforestation dans le monde entier. Ainsi, le Vatican espère sensibiliser largement à ces réalités.

En images : Ces vedettes de la musique saisies par le Christ